airBaltic возобновит полеты из Риги по многим популярным летним маршрутам

За четыре недели после возобновления деятельности латвийская авиакомпания airBaltic перевезла более 27 000 пассажиров на маршрутах из столиц стран Балтии и обратно. С каждой неделей количество перевезенных пассажиров продолжает увеличиваться.

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В этот период наибольшей популярностью пользовались маршруты из Франкфурта, Осло и Амстердама в Ригу. airBaltic также постепенно возобновляет полеты по направлениям летнего отдыха. Из этих маршрутов больше всего билетов бронируется на рейсы airBaltic в Дубровник, Сплит, Рим и Ниццу.

В настоящее время airBaltic выполняет прямые рейсы из Риги в Амстердам, Берлин, Копенгаген, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Хельсинки, Мюнхен, Осло, Париж, Таллин, Вену и Вильнюс. Авиакомпания также постепенно возобновит полеты из Риги в Дубровник, Риеку и Сплит в Хорватии, Барселону в Испании, Ниццу во Франции, Ларнаку на Кипре, а также в Рим, Катанию и Милан в Италии и по другим направлениям.