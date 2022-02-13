Аквапарк Līvu объявил об открытии в начале марта
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

3 марта откроется аквапарк Līvu – такое решение руководство парка приняло в связи с окончанием чрезвычайной ситуации в Латвии 28 февраля. Посетителям будет доступна вся территория Līvu аквапарка: спа-комплекс, водные горки, пиратский корабль, бистро и бар.

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В феврале на 12 тысячах квадратных метрах аквапарка пройдут технические проверки, после чего начнется подогрев воды. Во время простоя в бассейнах аквапарка поддерживали температуру воды в 24 градуса. Потребуется около двух недель, чтобы прогреть воду до необходимых тропических 29-30 градусов, обогреть помещения, настроить агрегаты и провести обучение персонала.

Ожидается, что с 3 марта аквапарк будет работать четыре дня в неделю, с четверга по воскресенье в обычные часы. Билеты можно будет купить только на сайте аквапарка, начиная с 25 февраля.

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