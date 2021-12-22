Ассоциация: неадекватное повышение цен на газ приведет к банкротству ряда предприятий по размещению и питанию

Индустрия гостеприимства сталкивается с чрезвычайным и неадекватно высоким ростом цен на газ, что приведет к неплатежеспособности ряда местных столичных компаний по размещению и питанию и потере рабочих мест, прогнозирует Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов.

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Согласно расчетам, сделанным ассоциацией, цены на газ для большинства компаний вырастут как минимум в восемь раз. Но, по мнению ассоциации, есть обоснованные опасения, что рост цен может быть еще значительнее.

Ассоциация напоминает, что в заявлении Европейской комиссии (ЕК) от 13 октября подчеркивалась необходимость быстрого и скоординированного реагирования на текущий рост цен, а также немедленных мер защиты потребителей и бизнеса, включая поддержку компаний или секторов в рамках ЕС. Еврокомиссия также отметила в своем заявлении, что правительство должно гарантировать, что бизнес остается конкурентоспособным.

После этого заявления Еврокомиссии ассоциация призывает Кабинет министров срочно утвердить самый простой и оперативный инструмент — поддержку поставщиков услуг размещения для покрытия операционных расходов.

В ассоциации убеждены, что необходимо будет разработать комплекс дополнительных мер для решения проблемы резкого роста цен на энергоносители, в том числе на газ.

Ассоциация напоминает, что из-за ограничений на поездки и обслуживание, введенных для борьбы с Covid-19, отрасль не могла работать полноценно и с прибылью в течение почти двух лет. Ассоциация подчеркивает, что отрасль выполнила все требования, внедрила санитарные протоколы и принципы безопасной рабочей среды. Все работающие в отрасли вакцинированы.