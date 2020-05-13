Ассоциация прогнозирует изменение цен на путешествия

Из-за распространения Covid-19 путешествия станут дороже, хотя в краткосрочном периоде цены уменьшатся, заявила президент Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов Инга Каваца в интервью агентству LЕТА.

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Она подчеркнула, что мировые эксперты и организации в области туризма заявляют о грядущем удорожании путешествий, потому что ввиду соображений безопасности они не будут такими доступными, как раньше.

В то же время она подчеркнула, что сейчас многие традиционно туристические страны остались совершенно без дохода, поэтому, когда путешествия вновь станут возможны, цены на короткий период должны уменьшиться.

"Цены, возможно, сначала уменьшатся, но нужно понимать, что убыточный период был продолжительным. Можно краткосрочно опустить цены, но в долгосрочной перспективе работать ниже себестоимости невозможно. В долгосрочной перспективе путешествия станут дороже, не в этом году, но в следующем - точно", - подчеркнула Каваца.

По ее словам, путешествия больше никогда не будут такими, как раньше: купил билет, сел в самолет и полетел в любое место мира. Впредь путешествия будут контролируемыми, только пока не известно, каким образом это будет осуществляться.

С целью соблюдения социального дистанцирования самолеты будут перевозить меньше пассажиров, в гостиницах вряд ли будут разрешены шведские столы, а номера после каждого постояльца нужно будет дезинфицировать, заявила Каваца, добавив, что вакцина в нужных количествах не будет изобретена так быстро, а, пока нет вакцины и эффективных лекарств для лечения вируса, страны не будут рисковать.