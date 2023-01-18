Balta хочет взыскать с экс-депутата Кайминьша 24 148 евро за пожар

17 января Рижский окружной суд приступил к рассмотрению заявления страховой компании Balta о взыскании убытков с бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша, сообщается в судебном календаре.

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По имеющейся у агентства LETA информации, судебное разбирательство связано с возмещением ущерба, причиненного пожаром.

Компания хочет взыскать с бывшего политика деньги в размере 24 148 евро.

Между компанией и частным лицом был заключен договор страхования, арендатором этой квартиры был Кайминьш. В конце 2019 года в квартире произошел пожар. Эксперты пришли к выводу, что причиной возгорания стала горящая сигарета, свеча или иное маломощный тепловой предмет . В результате чего загорелась кровать в спальне.

В договоре аренды, заключенном между частным лицом и Кайминьшем, указано, что арендатор готов возместить ущерб, причиненный действиями или бездействием арендатора.

Компания выплатила владельцу квартиры компенсацию в размере 22 785 евро и теперь хочет взыскать убытки с Кайминьша.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 28 февраля в 10:00.