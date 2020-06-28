Банк Латвии: экономический кризис из-за Covid-19 не приведет к массовой эмиграции

Резкий рост эмиграции из Латвии под влиянием кризиса 2009 года в 2020-м году вряд ли повторится, считает экономист Банка Латвии Олег Красноперов. Более того, в нынешней ситуации прежние темпы оттока населения могут даже сократиться.

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В 2008-2012 году из Латвии уехало 160 тысяч человек — вдвое больше, чем за предыдущие пять лет. "Поэтому неудивительно, что в памяти людей кризис ассоциируется с массовой эмиграцией", — отмечает Красноперов. Однако предпосылки для массового отъезда за рубеж при предыдущем кризисе существенно отличаются от кризиса 2020 года.

"На эмиграцию существенно влияют экономические факторы — чем выше безработица и чем ниже доходы по сравнению с развитыми странами Европы, тем выше эмиграция, — пишет Красноперов. — Ничто так не подталкивает людей к эмиграции, как высокий уровень безработицы и низкие доходы". В 2009 году безработица в Латвии была существенно выше, а доходы падали быстрее, чем в развитых странах ЕС.

Исторические примеры доказывают, что люди начинают массово уезжать, если уровень безработицы превышает 15%. Если же он держится в пределах 10%, то ситуация остается относительно спокойной, пишет Красноперов. Банк Латвии в этом и в следующем году прогнозирует, что уровень безработицы в Латвии составит 10%, Еврокомиссия — от 8 до 9%.

Более того, в отличие от предыдущего кризиса в Латвии падение доходов и сокращение рабочих мест на этот раз будет не таким значительным. Латвия входит в число стран, которые проходят кризис с Covid-19 с наименьшими потерями для экономики и общества. Бизнес-сектор также оценивает ситуацию не так пессимистично, как в 2009 году. Уже в мае признаки оздоровления показывали отрасли, на которых чрезвычайная ситуация отразилась наиболее тяжело — розничная торговля и сфера услуг.

При нынешних прогнозах уровня безработицы эмиграция существенно не вырастет, делает вывод Красноперов. Более того, особая природа этого кризиса может замедлить темпы эмиграции из страны, полагает эксперт Банка Латвии.