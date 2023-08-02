British Airways возобновит полеты в Ригу в октябре

Британская национальная авиакомпания British Airways возобновит полеты между Ригой и Лондоном с 29 октября, сообщили представители аэропорта "Рига".

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British Airways будет выполнять рейсы в лондонский Хитроу три раза в неделю.

По данным архива LETA, рейсы между Лондоном и Ригой авиакомпания British Airways выполняла с 1997 года. Они были прекращены в марте 2007 года. Авиакомпания объяснила это решение тем, что данный маршрут был нерентабельным.