Частная медицина резко подорожала. Что будет с ценами на государственные услуги?

Отложенные в пандемию визиты к врачам, удорожание энергоресурсов и инфляция внесли свою лепту в стоимость латвийской медицины: цены на платные услуги в частных медицинских учреждениях уже существенно выросли, а этой зимой могут подняться еще процентов на двадцать. В каких секторах ждать нового повышения расценок? Что будет с пациентскими взносами за квотируемые государством услуги?

Весь прошедший год медики пребывали на грани забастовок – требовали повышения оплаты труда. И отчасти своей цели достигли. Похоже, скоро бастовать начнут пациенты – зарплаты и пенсии явно не поспевают за стремительным ростом цен на медицинские услуги. Даже страховки все реже покрывают полный чек.

Очереди, длиною в жизнь

Главная причина роста цен в медицине – доступность квотированных государством услуг. К концу года очереди на некоторые частично оплачиваемые государством медицинские услуги растянулась на полугодия и годы, а есть такие манипуляции, где запись ведется в "очередь на очередь". Это особенно характерно для детской медицины и бесплатной детской стоматологии. Так, по информации сайта www.rindapiearsta.lv маммографию нужно ждать от 30 до 90 дней, холтер-мониторинг – от 20 до 90 дней, магнитный резонанс от 60 дней, ультрасоноскопию внутренних органов от 20 дней, столько же – колоноскопию. Детский эндокринолог доступен через 30 - 160 дней, кардиолог – 26-170 дней, магнитный резонанс – 73-120 дней, иммунолог (единственный врач) – 118 дней.

Абсолютными рекордсменами по дням ожидания стали филиал клиники Dziedniecība на Садовникова, где УЗИ щитовидки и внутренних органов надо ждать 380 дней, Рижская 1-я больница, где холтер-мониторинг доступен через 528 дней, УЗИ – через 540 дней, а допплерография сосудов головы и шеи – через 2 600 дней. В центре здоровья AURA-R электромиографию также придется ждать 1400 дней.

Отчаявшимся пациентам приходится не ждать, а платить. Иначе потом лечение может обойтись дороже. Кто-то пользуется страховкой (везет тем, у кого добросовестные работодатели), кто-то платит просто из своего кошелька. Да и страховой полис все реже гасит стоимость услуги стопроцентно.