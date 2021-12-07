"Чистая" сделка. Производитель бытовой химии Spodrība продан литовскому предприятию Naujoji Ringuva

Во вторник была заключена сделка между двумя региональными производителями бытовой химии - зарегистрированным в Латвии акционерным обществом Spodrība и литовской компанией Naujoji Ringuva, подтвердили агентству LETA представители предприятия финансовых услуг Prudentia.

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Naujoji Ringuva стала владельцем 100% частей капитала Spodrība. Сумму сделки стороны не разглашают.

По словам члена правления Prudentia Элины Морозли, в результате объединения создана компания-лидер на рынке бытовой химии в Балтийском регионе. Компания будет фокусироваться на разработке экологичных и инновационных продуктов.

Prudentia в этой сделке предсавляла интересы продавца - акционеров Spodrība. Представители Prudentia указали, что удалось договориться о таких условиях сделки, которые были приемлемы для обеих сторон, одновременно был заложен фундамент в развитие бизнеса.

"Spodrība - бесспорный лидер в производстве экологически чистых чистящих средств в Латвии, но объединение усилий с другим игроком в регионе позволит ей стать региональным лидером. Мы считаем, что Naujoji Ringuva - лучший партнер для этой цели", - заявил председатель правления Spodrība Фридрикс Инги Фридрикссон.

Юргита Жилвинскайте, генеральный директор Naujoji Ringuva, подчеркнула, что Naujoji Ringuva последовательно реализует свою стратегию по разработке инновационных и экологически чистых продуктов, требующих значительных человеческих и финансовых ресурсов. Объединив передовой опыт и ресурсы Spodrīb" и Naujoji Ringuva, компания сможет стать региональным лидером в этой области.

Юрис Эйзенталс, член совета Prudentia, считает, что объединение сил и консолидация рынка - это процессы, которые открывают более широкие возможности для развития бизнеса для игроков балтийского уровня за пределами региона.

Компания Naujoji Ringuva была основана в 1920 году. Она разрабатывает и производит средства для домашней уборки, а также ухода за телом, уделяя особое внимание экологичности, натуральности и инновациям. Компания развивает следующие бренды: Balance, Ringuva, Smile, Tindi. В 2020 году оборот компании превысил пять миллионов евро, а EBITDA - 1,2 миллиона евро.

В прошлом году оборот SIA Spodrība составил 7,866 миллиона евро, что в 2,3 раза больше, чем в 2019 году, прибыль компании выросла в 9,9 раза и составила 2,914 миллиона евро.

История компании Spodrība восходит к 1921 году. Сначала компания работала в Риге, а в 1960 году производственные мощности фабрики были перенесены в Добеле. Компания Spodrība была зарегистрирована в 1995 году, ее уставный капитал составляет 625 686,6 евро. Реальным бенефициаром компании до сих пор был гражданин Исландии Фридрик Инги Фридриксон.