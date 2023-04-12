Дело о сгоревшем заводе дронов: Compensa выплатила страховое возмещение 720 000 евро компании K-Parks

Страховая компания Compensa Vienna Insurance Group (Compensa) выплатила в качестве возмещения 720 000 евро предприятию SIA K-Parks, которому принадлежит сгоревший завод дронов в Марупе.

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Решение о выплате возмещения Compensa приняла в течение пяти рабочих дней, включая процесс оценки ущерба и согласования суммы. В свою очередь, на улаживание остальных формальной ушел неполный месяц.

Было застраховано принадлежащее K-Parks здание площадью 2500 кв. метров, в котором среди прочего находился завод по производству дронов SIA Edge Autonomy Riga (ранее UAVFactory). В пожаре было уничтожено почти 800 кв. метров здания, в котором располагалась часть производственного комплекса Edge Autonomy Riga.

Помимо здания K-Parks также застраховал риск прерывания хозяйственной деятельности, что включено в сумму выплаченного возмещения.

По словам члена правления K-Parks Гунтиса Гарайса, на данный момент идет активная работа над подготовкой необходимой документации, чтобы как можно быстрее провести демонтаж поврежденной части здания и начать работу над строительным проектом обновления здания.

Как сообщалось, 7 февраля 2023 года в Марупском крае на производстве Edge Autonomy Riga вспыхнул пожар. В двухэтажном промышленном здании выгорело 600 квадратных метров, а также сгорела расположенная рядом продукция на площади 20 квадратных метров. Из-за жара были повреждены три автомобиля. В тушении, кроме обычных работников VUGD, участвовали пожарные рижского аэропорта с автоцистерной. На месте работали медики неотложной помощи, полиция и Государственная служба среды.

В больницу были доставлены двое пострадавших в пожаре, один из них позже скончался.

Компания Edge Autonomy Riga была официально зарегистрирована в 2009 году. Сначала она делала только каркасы дронов, а потом стала концентрироваться на готовых летательных аппаратах и сложных системах — камерах, навигации, стабилизирующих системах. Продукция компании продается по всему миру — это государственные, коммерческие и академические клиенты из почти 70 стран. Чаще всего аппараты UAV Factory используются для фотографирования объектов, видеосъемки и удаленного наблюдения коммерческого характера, например, в портах или за нефтепроводом.

По данным Firmas.lv, в 2021 году Edge Autonomy Riga работала с оборотом в размере 8,661 млн евро и прибылью 546 356 евро. Результаты за 2022 год пока недоступны.

В свою очередь, оборот предприятия K-Parks в 2021 году составил 480 467 евро, а прибыль - 4607 евро. Компания зарегистрирована в 2005 году с основным капиталом 119 490 евро. Владельцем является эстонская компания TRV Holdings.