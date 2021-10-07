Депутаты проголосовали против предложения оппозиции снизить ставку НДС на газ и электричество

В четверг, 7 октября, большинство парламентариев решили не подавать на рассмотрение Комиссии Сейма по бюджету и финансам предложенные депутатами оппозиции поправки, к Закону о налоге на добавленную стоимость (НДС). Оппозиционеры предлагали на определенное время применять пониженную ставку НДС в размере 5%, вместо нынешних 21%.

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За изменения в законе проголосовали 35 депутатов, а 48 парламентариев выступили против.

Поправки были предложены Вячеславом Домбровским, Каспарсом Гиргенсом, Эвией Папуле, Эриком Пуценсом и Рамоной Петравичей.

Данными поправками депутаты хотели применить к электричеству и газу НДС в размере 5% с 15 октября этого года и до 1 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что в целях компенсирования стремительно растущих цен на электроэнергию Министерство экономики подготовило предложение на 10 евро повысить объем поддержки при оплате счетов социально уязвимых групп, включая малообеспеченных жителей и многодетные семьи. На такую поддержку необходимо изыскать в госбюджете 17,5 млн евро. Решение еще предстоит принять правительству.