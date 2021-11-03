Для непривитых — только небольшие магазины. Эта идея возмутила ассоциацию торговцев продовольствием

Идея правительства разрешить работать в "красном режиме" только небольшим магазинам с товарами первой необходимости — это политическая игра, которая не связана с эпидемиологической ситуацией. Об этом заявил агентству LETA исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продовольствием Норис Крузитис.

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О том, что существует идея разрешить непривитым жителям посещать только небольшие магазинами с товарами первой необходимости, на заседании правительства во вторник сообщил советник министра здравоохранения Даниэля Павлютса (АР!) Каспарс Берзиньш.

Предполагается, что магазин сможет впускать непривитых, если его площадь не превышает 1500 квадратных метров, и есть отдельный вход. Во всех таких торговых местах в "красном режиме" нужно обеспечивать 25 квадратных метров площади на каждого посетителя (в "зеленом режиме" для привитых и переболевших — 15 квадратных метров). В "красном режиме", доступном для всех, включая непривитых, смогут работать только небольшие магазины с товарами первой необходимости (продукты питания, гигиенические товары, корм для животных, пресса, оптика), а также аптеки и ветеринарные аптеки и АЗС.

Латвийская ассоциация торговцев продовольствием хочет, чтобы после 15 ноября, когда закончится срок действия нынешних жестких ограничений, все магазины продуктов питания работали в режиме, позволяющим обслуживать всех, включая тех, у кого нет сертификата Covid-19.

Норис Крузитис не пояснил LETA, почему это важно для общества, но сослался на опыт соседней Литвы, который не следует повторять.

"В Литве жители сосредоточились в небольших магазинах, где возникли проблемы с очередями и доступностью продуктов питания", — сказал Крузитис.

Глава ассоциации считает, что всем отдельно расположенным или имеющим отдельный вход продуктовым магазинам — вне зависимости от площади — следует работать в "зеленом режиме". Если же такой магазин находится в торговом центре, где невозможно обеспечить два потока посетителей или отдельный вход, то решение должно оставаться за торговым центром.

Крузитис считает, что "неспособность правительства уговорить все группы общества вакцинироваться" не должна сказываться на доступности продуктов питания и создавать ненужную напряженность между вакцинированными и невакцинированными группами населения.

Также, полагает Крузитис, если будет принято решение, что торговые центры по-прежнему не работают по выходным и праздничным дням, это не должно распространяться на продуктовые магазины и магазины товаров первой необходимости.

"Если продуктовым магазинам в торговых центрах не разрешат работать по выходным, это скажется на обороте свежих продуктов", — сказал исполнительный директор ассоциации.