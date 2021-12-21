До апреля государство будет компенсировать 50% затрат на услугу системы электроэнергии конечным пользователям

Такое решение приняло правительство, поддержав поправки к Закону "О загрязнении", подготовленные Министерством окружающей среды и регионального развития.

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Поправки предусматривают, что с 1 декабря этого года и до 30 апреля 2022 года конечнымм потребителям электроэнергии государство будет компенсировать 50% затрат на услугу системы электроэнергии (в счете для потребителя от этих тарифов зависит плата за доставку и распределение электроэнергии, pārvades un sadales sistēmas pakalpojumi). Краткосрочная компенсация, которая снизит негативные последствия роста цен на электроэнергии, как частных, так и юридических лиц, будет погашаться из доходов от распродажи квот эмиссии.

На компенсацию затрат на электроэнергию будут направлены 77 894 000 евро из выручки от продажи квот на выбросы . Согласно поправкам к закону, все операторы системы должны ежемесячно компенсировать всем своим клиентам расходы на системное обслуживание в течение указанного периода, включая налог на добавленную стоимость (НДС), который дополнительно выставляется торговцами электроэнергией конечным потребителям электроэнергии. В свою очередь, сами операторы системы должны будут выставить счет до 15-го числа текущего месяца на компенсацию затрат на системные услуги, примененные в предыдущем расчетном периоде, включая НДС, который будет уплачен государством до конца месяца.

Министр окружающей среды и регионального развития Артурс Томс Плешс (АР!) пояснил, что это будет помощь и жителям и предприятия в момент, когда стремительный рост цен на электроэнергию увеличивает финансовую нагрузку на каждую.

"В то же самое время хотелось бы указать, что есть нужны системные перемены, которые необходимы, чтобы избежать таких ситуаций в будущем. Нужно ускорить введение решений Европейского Зеленого курса и достижение целей климатической нейтральности, чтобы в долгосрочном порядке стабилизировать затраты на электроэнергию", — сказал Плешс.

В качестве примера министр привел программу поддержки самоуправлений, которая была реализована в этом году: предлагались финансирование мер по повышению энергоэффективности муниципальных зданий. Плешс призывает самоуправления использовать такие возможности, ведь такая поддержка будет оказываться и в следующем году. Необходимы и целевые инвестиции в развитие инфраструктуры возобновляемых источников энергии, такие как ветряные электростанции, чтобы способствовать энергетической независимости страны

Одновременный рост спроса на электроэнергию и низкое производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии в Европейском союзе увеличили спрос на другие источники энергии, увеличив выработку электроэнергии электростанциями, работающими на ископаемом топливе, что, в свою очередь, повлияло на квоты выбросов и цены на ископаемое топливо. Таким образом, рост цен затронул все виды генерации электроэнергии, что отразилось на ценах на электроэнергию.

Одной из краткосрочных мер поддержки, предложенных Европейской комиссией, является помощь государства, которая снизит затраты на электроэнергию для всех конечных потребителей энергии, подчеркнув, что такая мера может быть частично профинансирована немедленным вступлением в силу за счет доходов от распродажи квот эмиссии

Схема торговли выбросами (ETII) — это программа государственного бюджета Латвии, направленная на смягчение последствий изменения климата и обеспечение адаптации к изменению климата.

Поправки в закон "О загрязнении" еще предстоит принять Сейму.