Domina Shopping: торговым центрам нужно разрешить работать все дни в "зеленом режиме"

После 15 ноября торговым центрам нужно разрешить работать все дни недели, включая, выходные в так называемом "зеленом режиме" — для привитых и переболевших. Такое мнение высказала директор Domina Shopping Дина Бунце.

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На этой неделе Кабинет министров примет окончательные решения о мерах эпидемиологической безопасности с 15 ноября. В ходе предварительной дискуссии прозвучало предложение — разрешить торговым центрам работать только по рабочим дням в "зеленом режиме".

"Главное обоснование, почему торговле, и в особенности крупным торговым центрам следует разрешить работу в "зеленом режиме" семь дней в неделю, — поток покупателей в магазинах сейчас одинаков каждый день, в отличие от допандемийной эры", — подчеркивает Дина Бунце: "А именно — люди в крупных центрах одинаково часто делают покупки как по понедельникам и средам, так и по пятницам, субботам и воскресеньям. Похожую картину мы видим и в отчетах о потоке покупателей в Domina Shopping, а также, согласно доступной нам информации, схожая ситуация складывается и в других крупных торговых центрах. Поэтому правительству сейчас было бы неправильно запрещать торговым центрам работать в выходные дни, ссылаясь на предположение, что в эти дни люди отправляются туда "в поисках стиля жизни" или ради развлечения, поскольку данные о потоке покупателей показывают противоположное. Кроме того развлечения по-прежнему запрещены законом".

Дина Бунце подчеркивает: если супермаркеты каждый день смогут работать в "зеленом режиме", то поток покупателей умеренно выровняется на протяжении всей недели. На улицах возле магазинов не будут образовываться слишком длинные очереди, и каждый сам сможет совершать покупки в наиболее удобное для себя время. Наконец — такая модель позволит арендаторам торговых центров в полном объеме занять свой персонал, продавцов.

Директор Domina Shopping отмечает, что простой в субботу и воскресенье — это почти 30% недели: к тому же многим клиентам в силу занятости все же удобнее совершать покупки в выходные. Предпринимателям важно обеспечить доступность услуг и работу для сотрудников.

"Если для торговых центров будет установлено эмбарго на полноценную работу в выходные дни даже в "зеленом режиме", то тем, кто принимает решения — правительству — следует быть готовыми не только столкнуться с рядом негативных последствий, но и готовиться к оказанию дополнительной поддержки предпринимателям", — прозрачно намекает Дина Бунце: "Если разрешенная посещаемость в магазинах (не менее 15 м2 торговой площади на одного клиента) останется неизменной, то поток покупателей в магазины в рабочие дни может вырасти почти на 40%! В сущности тем, кто будет лишен возможности совершать покупки в выходные дни, придется делать свои покупки в рабочие дни. В результате на улицах возле магазинов в холодное время года будут образовываться очереди. А с приближением ноябрьских и декабрьских праздников желание людей посетить торговые центры станет еще больше, таким образом и очереди на улицах возле них по рабочим дням будут больше".

В то же время запрет на работу в выходные дни для магазинов так называемых "товаров второй необходимости" (одежды, обуви и др.) может означать и то, что занятость продавцов в них может снизиться до 70% или даже 50%. Одновременно это приведет к потерям и для государственной казны, ведь, не найдя нормальной возможности шопинга в выходные здесь, в Латвии, люди поедут в ближайшие соседние страны, таким образом оставляя свои деньги в Литве и Эстонии, подчеркнула глава Domina Shopping.