Дорогие билеты, новые вакансии и рейсы из Риги. Глава Norwegian о том, что ждет авиацию в 2022 году

На летний сезон 2022 года у всех авиакомпаний большие надежды. Правда, к "допандемийным" оборотам в этом сезоне вернуться не получится – летом можно надеятся на 80%-90% от былых оборотов. При этом в Риге восстановление проходит медленнее, чем в скандинавских аэропортах, заявил глава авиакомпании Norwegian Гейр Карлсен дал интервью агентству LETA. Delfi пересказывает ключевые моменты интервью.

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Про рост цен на билеты





Высокие цены на топливо – проблема для многих авиакомпаний, топливо еще никогда не дорожало так резко, говорит Карлсен. Цены на топливо растут с начала февраля и уже начинают влиять на цены билетов. Например, в июне и июле 2022 года билеты стоят на 30% выше, чем в тот же период 2019 года – и даже это не полностью компенсирует подорожание топлива. Если цены на топливо останутся высокими, то в будущем билеты тоже только продолжат дорожать, считает директор Norwegian.



Про восстановление после пандемии



Аэропорт "Рига" возвращается к допандемийным оборотам медленнее, чем аэропорты Копенгагена, Стокгольма и Осло. В этом году с января по апрель рижский аэропорт использовали 1,2 миллионов пассажиров – хотя за тот же период 2019 года через аэропорт летели восемь миллионов человек. Впрочем, компания надеется на улучшения этим летом. Сейчас у Norwegian есть три прямых рейса в неделю из Риги в скандинавские города, и за лето компания планирует добавить еще три. Война в Украине, по словам Карлсена, не влияет на количество пассажиров, которые летают в страны Балтии и в Польшу.



Про новые вакансии в Norwegian для латвийцев



С 2020 года в Латвии работает центр бизнес услуг Norwegian и технологическое предприятие TRY Dig. Сейчас в Риге в нем трудоустроены уже 150 человек, и, по словам Карлсена, есть все возможности продолжить рост: "Сейчас мы летаем на 60 самолетах, этим летом увеличим их количество до 70, а в 2023 году – до 85. Следующая цель – увеличить флот до 100 самолетов. Это означает, что и центру потребуется больше работников".



Про планы в Латвии



"Во-первых, продолжим развивать центр в Риге – и однозначно вырастет число работников. Во вторых, когда количество самолетов будет приближаться к 90, нужно будет начинать полеты вне базовых аэропортов в Скандинавии. Определенно понадобится еще хотя бы пять полетов по другим направлениям. Латвия, благодаря своему рынку и своему месторасположению, точно будет одним из кандидатов для создания новой самолетной базы. Это пока не обещание, так как решения еще не приняты, но это возможно", – говорит глава Norwegian.

