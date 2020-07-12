ЕС утвердил новые правила для дальнобойщиков: что изменится

В Евросоюзе одобрили масштабную реформу, направленную на изменение условий работы дальнобойщиков и компаний, занимающихся автоперевозками. После трех лет горячих дискуссий пакет законодательных актов окончательно утвердил Европарламент. Об этом стало известно в четверг, 9 июля. С помощью нововведений в Брюсселе хотят улучшить условия работы водителей и устранить факторы, негативно влияющие на рынок грузоперевозок, пишет Deutsche Welle.

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Работа и отдых дальнобойщиков

По старым правилам каждому дальнобойщику должны выделять не менее 45 часов отдыха после максимум шести дней работы. Разрешен и сокращенный вариант - не менее 24 часа. Но при этом во время следующего еженедельного отдыха водителю должны компенсировать те часы, которые он не добрал.

Нововведения сделают эту схему более гибкой - при международных перевозках возможными будут два сокращенных еженедельных отдыха подряд. Но при условии, что их будет не больше двух во время каждого четырехнедельного периода. Компенсированное время отдыха разбивать нельзя - его водителю должны предоставить до конца третьей недели после сокращенного отдыха.

Сокращенный отдых можно будет проводить в кабине грузовика. А вот отдых длительностью более 45 часов компаниям-перевозчикам придется организовывать вне автомобиля, и оплачивать помещение для этого будет работодатель. В таких помещениях должны быть места для сна и санузлы. При организации ночлега придется принимать во внимание и пол водителя.

Кроме того, транспортные компании должны будут организовывать работу водителей так, чтобы у тех была возможность провести дома не менее одного еженедельного отдыха за каждые четыре недели работы. Дальнобойщики могут провести его и не дома, но все равно должны вернуться на базу, к которой они приписаны.

Безопасные парковки

Чтобы водители могли безопасно и комфортно отдыхать во время поездок, в ЕС хотят оборудовать сеть сертифицированных парковок. Пройти сертификацию смогут лишь защищенные от проникновения посторонних парковки, на которых можно будет купить еду и напитки, где будет хорошее освещение и санузлы с учетом пола водителей.

Еврокомиссия будет публиковать список таких парковок на специальном сайте и обновлять его. Нововведения об отдыхе и парковках заработают через 20 дней после публикации утвержденных Европарламентом нормативных актов.

Изменение правил оплаты труда водителей

Согласно законодательству ЕС, имея место работы в одной стране, можно трудиться в другой. Для этого действует специальная система командирования за границу. Она позволяет платить командированным сотрудникам и предоставлять им соцпакет по правилам их родной страны. Но при нескольких условиях: если такая работа за границей временная, а ее условия соответствуют минимальным стандартам государства, где работу выполняют.

По новым правилам дальнобойщиков придется регистрировать как командированных работников. Таким образом, водителям, осуществляющим перевозки в более богатых странах, надо будет платить более высокую зарплату.

Предусмотрены исключения. Не нужно будет командировать дальнобойщиков, едущих транзитом или совершающих двусторонние перевозки, - между страной, где зарегистрирована их компания, и другой страной. Во время такой поездки в оба конца будет разрешено совершить до двух операций выгрузки/погрузки, но лишь по одной в каждой стране, которую проезжает грузовик. Это исключение сделали, чтобы автомобили не ездили порожняком.

Данные нововведения начнут действовать через 18 месяцев.

Каботаж в ЕС

Новые правила должны прекратить практику, когда компании из более бедных стран занимаются перевозками в государствах ЕС с более высоким уровнем жизни. Так, фирмам теперь придется держать полноценный офис с персоналом и парком автомобилей в стране, где они предоставляют услуги, а также платить там налоги. Водители также должны будут быть приписаны к центру операций в стране предоставления услуг.

Эти нормы, которые заработают через полтора года, направлены на противодействие систематическому каботажу (то есть внутренним перевозкам грузов в одной стране перевозчиком из другой страны ЕС). Водителей, занимающихся каботажем, придется командировать. Нынешние ограничения на каботаж остаются в силе - не более трех операций за семь дней. После этого грузовик не сможет заезжать в ту же самую страну на протяжении четырех дней, а должен будет вернуться в страну регистрации.

"Умные" тахографы на грузовиках

Для контроля над выполнением новых правил сделают обязательными "умные" тахографы, которые будут, в частности, регистрировать пересечение грузовиками границ между странами ЕС. "Умными" эти устройства называют тогда, когда на них установлена система спутниковой навигации.

Автомобили, на которых "умных" тахографов нет, придется ими оборудовать до конца 2023 года. Еще один год выделили для переоборудования грузовиков, где стоят "умные" тахографы старого образца. С июля 2026 года под действие новых правил попадут и автомобили с максимальной допустимой массой свыше 2,5 тонн.