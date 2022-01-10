Eurostat: в ноябре в Латвии уровень безработицы был выше, чем в ЕС и еврозоне
Foto: Reuters//Scanpix/LETA

В Латвии в ноябре уровень безработицы составил 7,3%, и это выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС), свидетельствуют данные статистического бюро ЕС Eurostat.

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По данным Eurostat, самый высокий уровень безработицы в ЕС в ноябре был в Испании — 14,1%. В Греции он составил 13,4%, в Италии — 9,2%, в Швеции — 8,4%, во Франции — 7,5%.

В свою очередь самый низкий уровень безработицы в ноябре зарегистрирован в Чехии (2,2%). В Нидерландах он составил 2,7%, в Польше — 3%, на Мальте — 3,5%. В Эстонии уровень безработицы составил 5%, в Литве — 6%.

В среднем по ЕС уровень безработицы по сезонно скорректированным данным составил в ноябре 6,5%, в странах еврозоны — 7,2%.

По данным Eurostat, в ноябре работы в ЕС не имели 13,984 млн человек, в том числе 11,829 млн — в странах еврозоны.

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