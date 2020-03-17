Еврогруппа договорилась о мерах по спасению экономики стран ЕС в условиях коронавируса

Еврогруппа разработала ряд мер для поддержания экономики, которая находится в нестабильном состоянии из-за распространения коронавируса. В частности, было заявлено о применении фискальных мер на уровне 1% ВВП в среднем в 2020 году. Об этом говорится в сообщении Еврогруппы, пишет РБК.

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Кроме того, группа обязалась предоставлять механизмы поддержки ликвидности в размере не менее 10% ВВП в виде схем государственных гарантий и отсроченных налоговых платежей.

В заявлении Еврогруппы говорится, что эти показатели позже могут вырасти.

Министры финансов стран — членов ЕС, входящие в Еврогруппу, также договорились о дополнительных мерах поддержки экономики на уровне стран.

Поддержка ликвидности компаний, которые сталкиваются с проблемами из-за коронавируса, особенно тех, что работают в таких отраслях, как транспорт и туризм. Это может включать налоговые меры, государственные гарантии при заимствовании средств и послабления при выполнении госконтрактов.

Поддержка сотрудников пострадавших отраслей, в том числе продление пособий по болезни и безработице, а также отсрочка выплаты подоходного налога.

"Немедленное" выделение денег из бюджетов на сдерживание вируса и лечение заболевания, которое он вызывает.

"Столкнувшись с такими исключительными обстоятельствами, мы приняли решение о необходимости быстрых, энергичных и скоординированных мер", — говорится в сообщении Еврогруппы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала Европу эпицентром распространения коронавируса, поскольку в последние дни в этом регионе количество зарегистрированных случаев заражения стало больше, чем в Китае в пиковый период распространения вируса. Почти во всех европейских странах действуют ограничительные меры. В частности, запрещается проведение уроков в школах и массовых мероприятий.

Больше всего зараженных зарегистрировано в Италии, серьезная эпидемиологическая ситуация сохраняется также в Испании, Франции и Германии.

По данным ВОЗ на 16 марта, число зараженных во всем мире за сутки выросло почти на 14 тыс. и составило 167 511. Поскольку за пределами Китая количество случаев заражения растет быстрее, чем в нем самом, ВОЗ сообщила, что больше не будет выделять эту страну в отдельную графу.