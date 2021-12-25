Еврокомиссия одобрила программу компенсации арендной платы для поддержки латвийских компаний, пострадавших от пандемии

Европейская комиссия одобрила латвийскую программу компенсации арендной платы в объеме 9 миллионов евро для поддержки компаний, пострадавших от пандемии Covid-19.

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Помощь, которая будет осуществляться в форме прямых грантов, предназначена для снижения платы арендаторов за аренду имущества в публичном секторе. Арендаторы также освобождаются от задержек и штрафов в случаях, когда платежи не производятся вовремя, но это положение не распространяется на платежи за полученные услуги.

Латвия объявила о возобновлении первоначальной программы на период с 11 октября по 31 декабря 2021 года. Бюджет указанной программы составляет девять миллионов евро.

Еврокомиссия установила, что латвийская программа соответствует условиям видения ЕС. В частности, размер помощи не превысит 290 000 евро на предприятие, занимающееся первичным сельскохозяйственным производством, и 345 000 евро на предприятие, работающее в секторе рыболовства и аквакультуры, и 2,3 миллиона евро на предприятие, работающее в других секторах. Во-вторых, помощь будет предоставлена ​​не позднее 30 июня 2022 года.

ЕС пришел к выводу, что эта мера была необходимой, уместной и соразмерной для устранения серьезного нарушения в экономике государства-члена в соответствии с Договором о функционировании Европейского Союза и условиями временных рамок. Исходя из этого, Еврокомиссия утвердила данную меру в соответствии с правилами государственной помощи ЕС.