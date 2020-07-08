Еврокомиссия утвердила латвийскую программу гарантий экспортерам на 160 млн евро
Foto: Pixabay.com

Еврокомиссия утвердила латвийскую программу гарантий компаниям-экспортерам, пострадавшим в результате кризиса из-за пандемии коронавирусного заболевания Covid-19, сообщили в представительстве Еврокомиссии в Латвии. Размер программы - 160 млн евро.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Помощь предназначена для малых и средних предприятий, экспорт которых составляет более 30% годового оборота. Цель программы - ограничить риски, связанные с выдачей кредитов экспортным предприятиям, ощутившим влияние Covid-19, чтобы помочь им продолжить работу и инвестировать в конкурентоспособность.

Еврокомиссия указала, что латвийская программа соответствует условиям временного регулирования ЕС, так как ограничена по времени, предусматривает адекватный размер гарантий, ограничивает риск государства до 90% и нацелена на предпринимателей, которым она нужна. Комиссия признала эту программу необходимой и соразмерной.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус Еврокомиссия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form