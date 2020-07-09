Европарламент принял новые правила работы дальнобойщиков, против которых возражали страны Балтии

Европарламент (ЕП) в четверг утвердил Пакет мобильности, который ужесточает правила деятельности автоперевозчиков. Латвия, Эстония, Литва и еще шесть стран, находящихся на периферии Евросоюза, сопротивлялись этому пакету.

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Депутаты ЕП одобрили достигнутый в декабре компромисс по Пакету мобильности. Обновлены правила командировки водителей, их отдыха и доступа к рынку, что призвано улучшить условия работы водителей и предотвратить нечестную конкуренцию в перевозке грузов по дорогам ЕС, говорится в сообщении ЕП.

Больше всего дискуссий вызывает предусмотренное обязательство возврата каждые восемь недель грузовиков в страну регистрации. Представители западноевропейских стран утверждают, что обязательный возврат поможет бороться с регистрацией фиктивных компаний грузоперевозок, когда компании, пытающиеся снизить затраты, учреждают одной стране, а действуют в совершенно другой.

Принятые правила вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

Правила о возврате грузовиков каждые восемь недель начнут применяться через 18 месяцев после публикации.

Литовские перевозчики и правительство заявляют, что западноевропейские страны стремятся вытеснить их с рынка, а обязательный возврат грузовиков повысит загрязнение на дорогах и будет мешать борьбе с климатическими изменениями.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис ранее заявлял агентству BNS, что Литва намерена обжаловать новые правила в Суде справедливости ЕС, если они будут приняты Европарламентом.