Forbes разжаловал "самого молодого миллиардера в мире" Кайли Дженнер

Журнал Forbes, который в марте 2019 прошлого года объявил звезду реалити-шоу Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в мире, добившимся успеха самостоятельно, пересмотрел свою оценку. При этом издание обвинило семью Дженнер в завышении стоимости ее косметического бизнеса.

Как сообщил журнал в пятницу, он больше не верит, что ее капитал был таким большим.

Журнал пришел к такому выводу, изучая финансовые данные, опубликованные Coty Inc. Эта компания в ноябре прошлого года приобрела контрольный пакет акций Kylie Cosmetics за 600 млн долларов. В пятницу после публикации Forbes акции Coty обрушились на 13%, отмечает агентство Блумберг.

Эти документы показывают, что бизнес 22-летней Дженнер "значительно меньше и менее выгоден, чем семья потратила годы на то, чтобы заставить косметическую индустрию и СМИ, включая Forbes, поверить в это", иронизирует Forbes.

Теперь журнал оценивает ее состояние примерно в 900 млн долларов.

Дженнер отреагировала на публикацию в "Твиттере", заявив, что она основана на "нескольких неточных утверждений и недоказанных предположений". "А я думала, это авторитетный сайт", - написала она.

Кайли Дженнер родилась в августе 1997 года. Она сводная сестра сводная сестра Ким, Хлои и Кортни Кардашьян. Участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" с 2007 года, в 2016 году дебютировала с Kylie Cosmetics, выпустив набор губной помады за 29 долларов, пишет Рейтер.

"Я никогда не просила о титулах и не пыталась лгать ради этого", - заявила в пятницу Дженнер.

В глобальном рейтинге Forbes, состояние 22-летней модели было оценено в 1 млрд долларов. Новые данные дают основания считать, что состояние Дженнер составляет чуть меньше 900 млн долларов, больше трети этой суммы Дженнер получила от сделки с Coty Inc. после уплаты налогов, пишет Forbes.

Остальное - пересмотренная оценка оставшейся у нее доли в Kylie Cosmetics. При оценке ее стоимости издание учитывало, что Kylie Cosmetics приносит меньше дохода, чем утверждала Дженнер до сделки.

Сделка с Coty Inc. должна была стереть все сомнения в том, что Дженнер не миллиардер, но после сделки компания раскрыла финансовые показатели Kylie Cosmetics, и выяснилось, что выручка от бренда за 12 месяцев до сделки составила всего 177 млн долларов.

Учитывая, что Coty сообщила о росте на 40% по сравнению с 2018 годом, в 2018 году бизнес Дженнер заработал только 125 млн долларов, хотя в документах, предоставленных ей журналистам, говорилось, что уже в 2016 году бренд зарабатывал больше 300 млн долларов, пишет Forbes.

Дженнер годами "раздувала масштаб и успех своего бизнеса", считает издание. Кроме того, при переоценке было учтено, что, как и другие косметические компании, бренд пострадал от пандемии коронавируса и падения продаж.