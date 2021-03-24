ФОТО: В Каугури начинается строительство нового парка отдыха

В Юрмале в Каугари начались работы по строительству благоустроенного парка отдыха и дома молодежи, сообщили представители Юрмальской думы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Парк будет находиться на территории площадью 3,8 га между Талсинским шоссе и улицами Телшу, Маза Нометню и Лауку.

Планируется, что парк в Каугури будет похож на уже давно действующий парк в Дзинтари. В нем будут построены зоны для спортивных занятий и активного отдыха, площадка с уличными тренажерами, баскетбольная площадка и место для катка. Также будет построен скейт-парк площадью 915 кв.м с навесом площадью 350 кв.м. В парке появятся и детские игровые площадки общей площадью 1240 кв.м.

Зеленая зона будет занимать 61% парка, в нем будут устроены сад рододендронов и пруды, зона для пикников площадью 500 кв. м. При благоустройстве будет посажено 400 саженцев хвойных деревьев, более чем 1300 саженцев лиственных деревьев и кустарников.

В парке будет построен дом молодежи, часть которого будет сдаваться в аренду коммерсантам для оказания услуг общественно питания и организации развлекательной активности. Строительство дома планируется начать уже в апреле.

Генеральным подрядчиком выступает компания Merks, по договору строительные работы должны быть завершены за 14 месяцев.

Юрмальская дума реализует проект с привлечением средств из Европейского фонда регионального развития (ERAF). Стоимость работ по договору составляет 9,64 млн евро, софинансирование из ERAF - 1,44 млн евро, дотация из госбюджета - 0,14 млн евро, финансирование из бюджета Юрмальского самоуправления - 8,06 млн евро.