ФОТО: В Līvu Akvaparks появилась новая скоростная трасса; в развитие планируется вложить до 80 млн евро

"Заканчивается первая фаза — и сразу же за ней начинается вторая! Да, я могу подтвердить, что планируется вторая фаза развития недвижимости Līvu Akvaparks. Связана она будет с бизнес-туризмом и развлечениями. Если до сих пор Līvu Akvaparks обеспечивал добавленную стоимость для Юрмалы, для туризма как в самом городе, так и во всей стране, то в наши планы входит развитие инфраструктуры для бизнес-туризма, дающей преимущества самому Līvu Akvaparks. Надеемся, что они станут фактором, который увеличит продолжительность нахождения здесь бизнес-туристов", - отметила Ласмане в пресс-релизе.

Первая фаза развития недвижимости аквапарка завершилась строительством скоростной трассы для водного скелетона Water Slide Mat Racerx2. Теперь зона аттракционов Līvu Akvaparks составляет 18 000 кв.м, из которых 6000 кв.м находятся под открытым небом.

Строительство нового аттракциона заняло восемь месяцев. Возле Līvu Akvaparks появилась скоростная трасса с двумя дорожками для водного скелетона — высота ее составляет 15 м, общая длина дорожек 200 м, а максимальная скорость движения по горке — 8 м/сек. В строительство трассы было вложено более 400 000 евро. Общая сумма инвестиций в создание Līvu Akvaparks с 2003 года достигла 18 млн евро.

Оборот фирмы Akvaparks в 2018 году составил 4,7 млн евро, прибыль - 554 тыс. евро. Основные бенефициары Akvaparks - Петерис Шмидре, Бенно Поплянскис, Татьяна Геджиене и Элла Эстере.