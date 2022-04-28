ФОТО. В Риге открылся первый отель Hampton by Hilton: как он выглядит изнутри
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21 апреля в Риге официально открылся первый в Балтии отель сети Hampton by Hilton. Новая гостиница расположена недалеко от Рижского аэропорта, в Марупском крае.

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Отель в Риге стал 122-й гостиницей сети в Европе. Строительство началось в декабре 2020 года, общая сумма инвестиций в проект превысила 14 млн евро. Управляет отелем Hampton by Hilton Riga Airport литовский оператор Apex Alliance Hotel Management.

В Hampton by Hilton Riga Airport 189 номеров. Отель находится в двадцати минутах езды от старого города и в пяти минутах езды от Рижского аэропорта. Гостям будет доступен платный автобус, который курсирует от аэропорта до гостиницы и обратно.

Помимо номеров, отель также предлагает пространство для отдыха с круглосуточным меню и баром, фитнес-центр и бизнес-центр. Возле Hampton by Hilton Riga Airport есть стоянка для 90 транспортных средств, с шестью местами для зарядки электромобилей.

Цена за номер начинается с 59 евро за ночь. Гостиница предлагает возможность бесплатно перенести или отменить резервацию – в номерах разных ценовых категорий отменить резервацию можно вплоть до 24 часов до дня прибытия.

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