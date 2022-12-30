Газета: Бикерниекская афера провалилась, Минфин требует отозвать решение правительства

Министерство финансов подало в Кабинет министров проект постановления об отмене предыдущего решения правительства о выделении более 8 миллионов евро в качестве компенсации землевладельцам Бикерниекской трассы. Об этом сообщает nra.lv

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30 августа 2022 года такое решение приняло первое правительство Кришьяниса Кариньша. Компенсации должны были быть выплачены трем известным в Латвии миллионерам из средств государственного бюджета на непредвиденные случаи. Вероятно, 13-й Сейм одобрил бы это решение, учитывая его состав и обычную практику безоговорочной поддержки правительства. Но 28 декабря директор департамента коммуникаций Минфина Алексис Яроцкис сообщил Neatkarīgā, что Минфин подготовил проект об отзыве решения от 30 августа.

Последнее слово остается за правительством.

Как сообщалось, 18 гектаров земли под Бикерниекской трассой принадлежат предпринимателям Игорю Скоксу, Гунтису Равису и Андрису Путансу. Миллионерам принадлежит земля, расположенная вдоль трассы. На ней также находится часть трибун, которые за эти годы не удалось восстановить. Управляющие трассой годами осуществляли шантаж разными способами – устанавливали ограничения то на строительство, то на проведение соревнований, отмечает Nekā personīga.

Трассе присвоен статус национальной спортивной базы, это уберегло ее от реализации планов миллионеров по строительству на ее территории домов. Они несколько раз просили отменить статус спортивной базы, но этого не произошло.

В итоге трасса передана Дирекции безопасности дорожного движения, которая уже несколько лет не может договориться о возвращении земли.

Согласно решению правительства, бизнесмен Игорь Скокс и ООО "Гриф 28", которое связано с семьей Гунтиса Рависа, должны получить по 3 миллиона 246 тыс. евро, а ООО "Resursi", которое принадлежит Андрису Путансу и Мартиньшу и Улдису Бризе, – более 1,5 млн евро. Еще 17 тысяч будут выплачены за деревья, растущие на земле.

В Министерстве сообщения подтвердили, что никаких других вариантов, кроме как определить рыночную стоимость земли и попытаться договориться с собственниками, не рассматривалось, равно как и возможность национализации земли в общественных интересах. Сделать это можно было бы голосованием Сейма, если бы собственники не согласились на сделку.