Глава Минблаг Эглитис: к украинским работникам надо относиться также, как к местным

Принятые на работу жители Украины, бежавшие от войны, должны получать такую же зарплату, социальные гарантии и возможности профессионального роста, как и жители Латвии, напоминает министр благосостояния Гатис Эглитис. Кроме того, после приема на работу украинским беженцам положена выплата подъемного пособия в размере минимальной зарплаты.

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Работодателям, желающим принять на работу украинских граждан, надо иметь в виду, что они должны получать оплату по действующему законодательству. Не меньше установленной в Латвии минимальной заработной платы в размере 500 евро. Кроме того, при вступлении в трудовые отношения украинское гражданское лицо имеет право на единовременное начальное пособие в размере одной минимальной месячной заработной платы (500 евро) от Государственного агентства занятости. Пособие не предназначено для замены заработной платы – за первый месяц работодатель тоже должен платить зарплату.

"Бегущие от российской агрессии и выходящие на латвийский рынок труда украинцы, должны рассматриваться в нашем обществе как равные, - подчеркивает министр благосостояния Гатис Эглитис. - Это означает, что работодатели должны обеспечить конкурентоспособную заработную плату, социальные гарантии, возможности профессионального развития и роста. Это отвечает интересам как военных беженцев, так и работодателей, поскольку в долгосрочной перспективе способствует развитию мотивированной рабочей силы и бизнес-среды".

Украинские граждане могут начать трудоустройство только после получения долгосрочной визы или вида на жительство с правом на трудоустройство без ограничений сроком до одного года. Беженцы, которым в Украине выдали проездной документ, имеют право вступать в трудовые отношения без такой визы, но не более чем на 30 дней. Начав работать, такой человек обязан подать заявление на получение визы с правом на трудоустройство в Управление по делам гражданства и миграции в течение десяти дней.

Закон о поддержке гражданских лиц Украины устанавливает определенные условия, которые распространяются на трудоустройство гражданских лиц в Украине в систему образования, право на получение медицинской и фармацевтической помощи, оказание услуг по уходу за детьми и так далее. Работодателю разрешается принимать на работу гражданина Украины без знания латышского языка, если это не мешает выполнению трудовых обязанностей. Работодатель несет ответственность за обеспечение связи для выполнения трудовых обязанностей.

Вид на жительство в Латвии с правом трудоустройста уже получили более 10 000 жителей Украины.