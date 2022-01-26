Гостиницы, рестораны, индустрия красоты и торговцы поддерживают отставку министров Рейрса и Павлютса

Латвийская ассоциация торговцев поддерживает отставку министра финансов Яниса Рейрса ("Новое Единство") и министра здравоохранения Даниэля Павлютса (AP!). Ранее к отставке этих двух министров призвали Латвийская ассоциация турагентов и операторов, Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов, а также Латвийская ассоциация специалистов индустрии красоты, сообщает LETA.

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Представители ассоциации поясняют, что ее совет единогласно принял решение поддержать требование туристической индустрии, поскольку "бремя и ограничения для торговых компаний в настоящее время нелогичны, эпидемиологически необоснованны".

Ассоциация указывает, что государство не оказывает достаточной поддержки всем малым предприятиям, которые больше всего пострадали от ограничений в связи с Covid-19. Также не ведется аргументированного обсуждения ограничений, которые накладываются на сферу торговли.

По словам представителей Латвийской ассоциации торговцев, правительство не выполняет своих обещаний ни по изменениям ограничений в соответствии с европейской практикой, ни по оказанию поддержки пострадавшим предпринимателям. В результате такого отношения многие малые предприятия вынуждены выводить свою деятельность за пределы страны или закрываться.

Среди прочего, ссылаясь на данные Службы государственных доходов, ассоциация указывает, что в настоящее время количество предприятий в сфере розничной торговли сократилось на 2870 — с 24 508 до 21 638, а в сфере общественного питания на 496 — с 5 241 до 4 745.

"Напоминаем, что потери в секторе гостиниц напрямую сказываются на торговле и общественном питании. В торговле страдают магазины, торгующие непродовольственными товарами, которые ранее массово посещали иностранные туристы, а также значительно сокращается количество посетителей в заведениях общественного питания", — подчеркивает ассоциация.

Как уже сообщалось, 24 января на заседании комитета по кризисному управлению туризмом было принято решение потребовать отставки министра финансов и министра здравоохранения.

Исполнительный директор ассоциации Санта Грайксте сказала, что по мнению комитета, за упадок в отрасли ответственны два министра: Павлютс отвечает за ограничения, а Рейрс — за вопросы об оказании поддержки. "На самом деле мы сейчас так же ограничены, как и те, кто имеет право на государственную помощь в декабре, январе", — сказала она.

К требованию отставки присоединилась и Латвийская ассоциация косметологов. Ее президент Ренате Рейнсоне заявила агентству LETA, что все секторы сферы услуг возмущены работой группы оперативного управления, которая при принятии решений не учитывает аргументы отрасли или исследования, а полагается исключительно на слова Минздрава.

Также сообщалось, что комитет по кризисному управлению в сфере туризма в середине января направил письмо премьер-министру Кришьянису Кариньшу ("Новое Единство"), в котором пригласил его на встречу для обсуждения политики, выбранной государством в сфере туризма и связанных отраслях в условиях кризиса из-за Covid-19, с одновременным требованием немедленных действий со стороны премьер-министра по спасению отрасли.

В письме представители комитета выразили уверенность в том, что в случае неоказания адресной поддержки отрасли в ближайшие недели некоторые компании туристического и смежных секторов могут прекратить свою деятельность.

Туристическая отрасль категорически отвергла утверждение министра финансов Яниса Рейрса о том, что туризм вернется в Латвию только через два года, и призывала срочно принять решение о трех важнейших мерах поддержки, которые должны действовать с 1 декабря 2021 года. В том числе отрасль потребовала выплаты государственных субсидий на зарплаты для работников отрасли вплоть до полного снятия ограничений, поддержки по обеспечению оборотных средств предприятиям из затронутых ограничениями отраслей до полного снятия ограничений и оказания поддержки для покрытия операционных расходов.

В состав Комитета по кризисному управлению в туризме входят Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов, Латвийская ассоциация турагентов и операторов, Латвийское общество ресторанов, Латвийская ассоциация организаторов мероприятий, Латвийская ассоциация сельского туризма Lauku ceļotājs и другие организации.