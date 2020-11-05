ГРАФИК: Спад в 2020-м, рост в 2021-м: как экономисты видят будущее латвийской экономики
Foto: LETA

Международные организации, банковские аналитики и эксперты латвийских министерств прогнозируют, что в 2020-м году экономика Латвии переживет заметный спад в связи с Covid-19. В 2021-м году они обещают рост ВВП, при этом диапазон оценок колеблется в довольно широких пределах.

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Самые скептические оценки дают аналитики банка SEB, которые прогнозируют спад ВВП на уровне 9% и пятипроцентный рост в 2021 году. Наиболее оптимистично оценивают перспективы экономики в 2020 году экономисты Банка Латвии (-4,7%), а в 2021-м - эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - рост на 6,3%.

В четверг свои прогнозы обнародовала Еврокомиссия, которая полагает, что спад ВВП Латвии в 2020 году составит 5,6%, а рост в 2021 - 4,9%. Это самый высокий показатель среди стран Балтии, который также превышает и средний прогноз по ЕС.

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