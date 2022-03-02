Грузооборот в Рижском порту может упасть на 30% из-за отказа от грузов из России и Беларуси
Foto: LETA

Прерывание или сокращение грузопотока в России и Беларуси может снизить грузооборот Рижского свободного порта примерно на 30%, сообщила агентству LETA представитель порта Лиене Озола.

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По ее словам, порт постоянно отслеживает ситуацию и собирает данные об ожидаемом влиянии прямых грузов из Беларуси и России. Анализ прошлогоднего распределения грузов и прогноз на 2022 год дают основания считать, что грузооборот Рижского свободного порта может снизиться примерно на 30%.

Однако Озола подчеркнула, что сейчас неясно, можно ли будет перемещать товары через границы двух стран в целом, независимо от их происхождения.

Сейчас порт обрабатывает грузы, ранее ввезенные на территорию Латвии, в том числе из Беларуси и России.

Как уже сообщалось, Латвия вместе с другими странами Европейского Союза рассматривает возможность ограничения территориальных вод стран ЕС для российского судоходства. Однако еще до введения новых санкций министр транспорта Талис Линкайтс (Новая Консервативная партия) призывает представителей портов и предпринимателей критически оценить, с какими компаниями осуществляется сотрудничество, и четко заявить, что суда, связанные с Россией, не желательны в латвийских портах.

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