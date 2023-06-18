Иностранцы: сильными сторонами Латвии являются красивая природа и города

Жители США и Германии имеют лучшее представление о стабильности бизнес-среды в Латвии, свидетельствует исследование Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) в десяти странах.

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Опрос граждан Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Великобритании, Германии, Бельгии, США, Южной Кореи и Японии показал, что 48% опрошенных граждан в зарубежных странах считают бизнес-среду в Латвии стабильной, а 9% утверждают обратное.

В контексте глобальных вызовов Латвия чаще всего воспринимается как страна, отстаивающая ценности природы, устойчивого развития и действующая во имя международного общего блага, однако это направление нуждается в усилении - с этими утверждениями согласны примерно треть опрошенных.

В контексте предпринимательства и инноваций Латвия ассоциируется с потенциалом привлечения инвестиций - в 29% случаев, но редко ассоциируется с инновациями, технологиями и экономическим развитием.

Исследование узнаваемости Латвии в десяти странах показывает, что в Европе Латвию знает каждый второй, или 50% респондентов. Латвию знает почти треть или 31% респондентов в США, 19% в Южной Корее и 11% в Японии.

5% респондентов много знают о Латвии, 36% знают мало, 38% знают только название и 20% ничего не знают о Латвии. Также установлено, что знания о Латвии у 43% респондентов за последние пять лет увеличились.

Опрошенные респонденты в десяти целевых странах указали, что сильными сторонами Латвии являются красивая природа (56% респондентов) и города (42% респондентов).

Менее половины или 41% респондентов указали, что Латвия является страной, благоприятной для туристов. С другой стороны, на небезопасность и бедность указали 14% и 5% респондентов соответственно.

В ходе исследования респондентов спросили, с какими сферами жизни у них ассоциируется Латвия. У 41% респондентов Латвия ассоциируется с туризмом, у 22% - с едой и кулинарией, а 19% указали музыку, фильмы и культуру. 26% респондентов не смогли указать какую-либо сферу.

Также исследование показало, что 61% респондентов хотели бы посетить Латвию в будущем, 56% хотели бы попробовать латвийскую еду и 40% - узнать латвийскую культуру, что позволяет сделать вывод, что иностранцы интересуются Латвией.

Для разработки стратегии национального имиджа Латвии "missionLatvia" на 2024-2026 годы ЛАИР в сотрудничестве с "Tribus Research" в начале этого года провело исследование в десяти целевых странах, чтобы определить уровень узнаваемости Латвии в мире.

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Исследование проводилось в январе и феврале 2023 года, в нем приняли участие более 38 000 экономически активных граждан Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Великобритании, Германии, Бельгии, США, Южной Кореи и Японии в возрасте от 18 до 64 лет.