Из-за перебоев в поставках ожидается рост цен на мебель и товары для дома Ikea

Продолжительные сбои в цепочке поставок приведут к росту цен на мебель и товары для дома Ikea, предупредил владелец бренда после того, как рост цен на сырье и транспортировку серьезно подорвал годовые доходы, пишет The Guardian.

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Материнская компания Ikea Group, Inter Ikea Group, прогнозирует, что проблемы с цепочкой поставок сохранятся до 2022 года.

Как и многие розничные продавцы товаров для дома, Ikea выиграла от растущего спроса из-за ограничений Covid-19. Потребители, проводившие больше времени дома, тратили гораздо больше денег на предметы интерьера.

Несмотря на эту тенденцию, прибыль Inter Ikea Group до налогообложения за финансовый год упала на 16% до 1,7 миллиарда евро к концу финансового года. Владелец объяснил, что основной причиной стал резкий рост цен на транспорт и сырье во второй половине финансового года.

Компания объяснила, что заполнить полки и склады магазинов Ikea было большой проблемой, поскольку нарушение цепочки поставок привело к значительному дефициту продуктов, и в настоящее время ситуация существенно не улучшилась.