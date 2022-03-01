Казакс: введенные из-за нападения России на Украину санкции окажут болезненное воздействие на экономику Латвии

Санкции, введенные из-за вторжения России в Украину, в краткосрочной перспективе окажут болезненное влияние на экономику Латвии, сказал в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

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"Эти санкции, безусловно, окажут болезненное воздействие на Латвию в краткосрочной перспективе, но сегодня война несравненно более болезненна", — сказал глава Банка Латвии, добавив, что на данный момент трудно сказать, насколько сильно ударят по экономике санкции.

Среди прочего, Казакс упомянул, что инфляция в Латвии явно будет выше в течение более длительного периода времени, чем первоначально предполагалось. Это произойдет из-за роста цен на энергоносители, а также из-за более высоких цен на продукты питания, поскольку Россия и Украина являются важными производителями зерна на мировом рынке.

"В результате инфляция, вероятно, будет оставаться высокой дольше, чем предполагалось изначально, а ограничения и рост цен будут тормозить экономический рост. Пока рано говорить о том, какими будут цифры", — сказал Казак.

При этом он подчеркнул, что санкции эффективны только в том случае, если они болезненны для обеих сторон. "Нет санкций, которые наносят ущерб только одной стороне", — добавил Казак.

Президент Банка Латвии отметил, что нынешние санкции против России были введены очень быстро, они очень обширны и очень болезненны с экономической точки зрения. Однако санкции против России будут только расширятся.

"Окончательный список санкций на данный момент неизвестен. Известно лишь, что они станут еще более обширными и болезненными, с целью сделать это военное нападение как можно более труднофинансируемым и экономически болезненным для России, чтобы она как можно быстрее, насколько это возможно, изменила свою политику", — сказал Казакс.

Глава Банка Латвии добавил, что хотя латвийские компании и пострадают от введенных санкций, санкции никогда не будут такими болезненными, как война. "Поэтому лучше пойти по очень болезненному, но широкому пути санкций, чтобы избежать войны", — считает Казакс.

"Украинцы, защищая свою свободу, защищают и нас. Поэтому мы должны безоговорочно поддерживать украинцев", — заявил президент Банка Латвии.