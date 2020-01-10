Киркоров обжаловал решение суда о продаже его квартиры из-за долга банку ABLV

Поп-исполнитель Филипп Киркоров обжаловал решение Таганского районного суда, взыскавшего с него €779 тыс. и обратившего взыскание на заложенную певцом в рамках ипотечного договора квартиру, передает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Киркоров пожаловался на решение суда от 5 декабря.

До этого Таганский суд удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank и взыскал с Филиппа Киркорова и его ООО "Филипп Киркоров Продакшн" долг размером в €779 тыс. Для возмещения задолженности суд постановил продать квартиру артиста с установленной начальной стоимостью 193 млн 257 тыс. руб. вместе с находящейся там бытовой техникой.

В феврале 2018 года ABLV Bank объявил о самоликвидации после обвинений в пособничестве по отмыванию денег и уходу от валютного контроля, а также содействию Северной Корее в реализации ее ядерной программы.