Сервисы шеринга электросамокатов через мобильное приложение в Риге активизируются несмотря на распространение заболевания Covid-19. В ближайшее время самокатный сезон возобновит компания Bolt, уже доступны пользователям самокаты сервисов Fiqsy, Atom и Scoot911, а вот один из действовавших в 2019 году операторов в этом сезоне не планирует возобновлять прокат самокатов. Тем не менее, в ближайшее время в Риге будет насчитываться около 1000 электросамокатов, которые можно будет взять напрокат через приложение.

Региональный директор Bolt в Латвии Карлис Кезберис сообщил порталу Delfi, что уже в ближайшее время компания возобновит сезон проката электросамокатов. По его словам, прошлый сезон завершился успешно, поэтому несмотря на растущую конкуренцию в этом году Bolt намеревается заметно увеличить число сдаваемых в аренду самокатов. Напомним, что к началу октября 2019 года, в столице было доступно 500 самокатов Bolt.

В нынешнем сезоне Bolt намеревается запустить шеринг самокатов не только в Риге, но и других городах Латвии. Карлис Кезберис пока не раскрывает, в каких именно.

Между тем, сейчас в Риге действуют не менее 11 шеринговых сервисов, предлагающих различные виды транспорта. Два из них используют латвийскую платформу Atom Mobility. Коронавирус не помешал запуску в Риге нового сервиса - шеринга электромопедов Skok Sharing. Сервис начал работу с 21 апреля и планирует увеличить число доступных электромопедов до 250.