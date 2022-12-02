Количество пакоматов в Латвии растет, но компании призывают жителей заранее закупаться к Рождеству

Для того, чтобы получить свои покупки к Рождеству, компании, доставляющие международные и локальные посылки, призывают жителей закупаться заранее. Также многие предприятия расширяют свои сети пакоматов. В этом году, как и в прошлом, многие покупают рождественские подарки в интернет-магазинах и забирают их из пакомата в ​​удобное время — эта привычка, возникшая во время пандемии коронавируса оказалась устойчивой. Об этом пишет LSM.lv.

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В конце прошлого года в отделениях Latvijas Pasts можно было наблюдать большие очереди - люди стояли даже на улице. На это повлияли действовавшие тогда ограничения и то, сколько посетителей одновременно могло находиться в почтовом отделении. Член правления Latvijas Pasts Кристапс Круминьш заявил, что по мере уменьшения количества писем будет увеличиваться объем почтовых отправлений, поэтому и в этом, и в следующем году Latvijas Pasts планирует расширить сеть пакоматов и установить их не только в помещении, но и на открытом воздухе.

"На данный момент у Latvijas pasts было чуть больше 100 пакоматов, а год мы закроем стабильно со 120 и более. Мы сейчас успешно завершили закупку, чтобы в третьем квартале следующего года было уже более 200 пакоматов. Конечно, такие решения сокращают количество очередей в почтовых отделениях и, на самом деле, в почтовые отделения в основном приходят те клиенты, которые выбирают другие услуги, например, услуги PNS, покупают конверты, почтовые марки. Также есть достаточно большая часть клиентов, которые хотят, чтобы сотрудник почтового отделения помог им оформить посылки", - пояснил Круминьш.

Компания Omniva также продолжает расширять сеть пакоматов. Ее представитель Янис Анджанс сообщил, что в этом году количество посылок увеличилось на 60%.

По его словам, до конца года количество пакоматов Omniva составит 360 единиц, они будут находиться в 133 населенных пунктах по всей Латвии. Это примерно 52 000 шкафчиков для посылок.

В сфере услуг пакоматов существует и большая конкуренция. Уже три года пакоматы для получения посылок предлагает и международное логистическое предприятие Itella Logistics. Исполнительный директор компании Айнарс Гилис сообщил, что в основном пакоматы установлены в торговых центрах, но от других они отличаются тем, что каждый клиент открывает шкафчик с помощью PIN-кода на дверце, в результате чего очередей становится меньше.

Гилис также подчеркнул, что если хочется получить сделанные в интернет-магазинах покупки к Рождеству, необходимо закупаться не позднее 12 декабря, особенно если товар будет отправлен из-за рубежа.

Представитель Omniva Анджанс отметил, что учитывая увеличение количества пакоматов, в этом году в рождественский период удастся быстрее обслужить клиентов. В прошлом году посылки выдавали из служебных автомобилей, поскольку в пакоматах не хватило места.

Анджас заявил, что в случае большой загруженности Omniva у самых востребованных пакоматов, например, в Риге у Детского мира, на улице Бриана и улице Калнциема сотрудники будут выдавать посылки клиентам.

"И поэтому я призываю людей проверять карту на сайте Omniva, на которой отмечены самые загруженные пакоматы. Это означает, что если посылка должна прийти в один из них, придется чуточку дольше подождать, пока вы получите посылку", - отметил он.

Если другие поставщики посылок перевозят товары в основном по суше, Latvijas Pasts также доставляет посылки пассажирскими самолетами. По этой причине член правления Latvijas pasts Круминьш призывает отправлять посылки за рубеж вовремя. Если посылку необходимо доставить к Рождеству, она должна быть отправлена в начале декабря, подчеркнул Круминьш.