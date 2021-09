Компания Apple представила четыре новых iPhone (фото, видео)

В ходе ежегодной презентации компания Apple представила линейку новых айфонов: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Кроме того, были показаны и другие устройства, например, новый iPad и смарт-часы Apple Watch седьмого поколения.

Стоимость iPhone 13 mini начинается от 699 долларов, iPhone 13 — от 799 долларов, iPhone 13 Pro — от 999 долларов, iPhone 13 Max — от 1099 долларов.

В новых устройствах усовершенствованы возможности камеры, увеличена память, а также создатели обещают "самый долгий аккумулятор в истории iPhone". Сверхширокоугольный объектив позволяет обеспечивать лучшую съемку при слабом освещении, а телеобъектив получил трехкратный зум. У всех трех камер теперь есть ночной режим, а также новый режим макросъемки, позволяющий снимать с расстояния двух сантиметров. Записывать видео теперь можно с режимом "Киноэффект".

