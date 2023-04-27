Компания Lux Express вводит на маршруте Таллин-Рига 12 рейсов в день

Компания Lux Express с пятницы, 28 апреля, вводит на маршруте Таллин-Рига 12 рейсов в день, поскольку рост числа пассажиров и данные Департамента статистики показывают, что среди жителей Эстонии именно Латвия остается одним из самых популярных направлений для путешествий, сообщила пресс-служба предприятия.

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По сравнению с мартом прошлого года количество пассажиров на рейсах Lux Express Таллин-Рига увеличилось на 61%. В то же время число пассажиров на рижском, вильнюсском и варшавском маршрутах выросло в общей сложности на 67%.

"В контексте такого роста пассажиропотока важно указать, что в марте прошлого года пандемия отступила, но официально ограничения все еще действовали. Тем не менее, нынешний рост числа путешественников значителен и свидетельствует о заинтересованности людей в путешествиях по Балтийскому региону. Мы делаем все возможное, чтобы способствовать этому интересу и поощрять его с помощью комфортабельных автобусов и частых отправлений", - отметил руководитель по международному бизнесу Lux Express Райт Реммель.

Согласно данным недавно опубликованного Департаментом статистики Эстонии исследования о туризме, в 2022 году среди жителей Эстонии именно Латвия была одним из самых популярных направлений для путешествий. "Среди людей моложе 24 лет наиболее популярным направлением является Швеция, тогда как 25-39-летние предпочитают Латвию и Финляндию, а за ними следует Италия. В случае 40-54-летних картина существенно не меняется, но представители этой возрастной группы больше других предпочитают Испанию, которая является третьей по популярности страной для посещения после Финляндии и Латвии. Что касается жителей в возрасте 55 лет и старше, то в число наиболее распространенных направлений входит Турция, которая занимает второе место после Финляндии и Латвии", - говорится в сообщении Департамента статистики.

Автобусы из Таллина в Ригу отправляются почти каждый час с 7:00 до 18:00. Последний автобус отправляется с Таллинского автовокзала в 22:30 и прибывает в Ригу в 02:35. В это же время отправляется первый автобус из Риги в Таллин. Затем автобусы Рига-Таллин также отправляются почти каждый час с 7:00 до 18:00.

На линии Тарту-Рига каждый день в обоих направлениях отправляются по три автобуса. Из Таллина в Вильнюс прямой автобус ходит два раза в день, кроме того, существует множество вариантов при пересадке в Риге. С одной или двумя пересадками можно легко добраться из Таллина в Варшаву. Lux Express обеспечивает семь ежедневных рейсов в обоих направлениях между Ригой и Вильнюсом и с 28 апреля три ежедневных рейса в обоих направлениях между Вильнюсом и Варшавой.

Как и на маршрутах в пределах Эстонии, в этом году на международных направлениях автобусы Lux Express будут перевозить до 4 велосипедов. Велосипедный билет можно бесплатно забронировать в вместе с обычным билетом на сайте luxexpress.eu. В каждом автобусе есть специальные чехлы, которые защищают как велосипеды, так и другой багаж.