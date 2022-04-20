Конкретную дату отказа от российского газа в законопроекте установить пока не удалось

Депутаты Народно-хозяйственной комиссии Сейма, рассматривая во втором чтении, поправки к Закону "Об энергетике", не поддержали предложение установить конкретную дату запрета на поставки природного газа из России.

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Таким образом, по крайней мере на данный момент сохраняется ранее одобренное предложение Народно-хозяйственной комиссии о запрете поставок газа из России на момент вступления законопроекта в силу. Во вторник, 19 апреля, правительство концептуально поддержало идею отказа от российского природного газа с 2023 года.

Илзе Индриксоне (Национальное объединение), парламентский секретарь Министерства экономики, отметила на заседании комиссии, что, хотя поставки из России не планируется прекращать в ближайшем будущем, Латвии также понадобятся мощности эстонского терминала сжиженного природного газа в Палдиски — с учетом рисков для рисков для следующего отопительного сезона и потенциального риска рассинхронизации электросети со стороны России.

Отказ от природного газа со следующего года поддерживают партнеры Латвии, например, Эстония, что необходимо учитывать, поскольку Латвия находится на едином рынке природного газа, сказала Индриксоне.

Депутат Сейма Карлис Шадурскис ("Новое Единство") призвал оставить предложение об отказе от российского природного газа в прежней редакции, то есть, без указания конкретных сроков.

Шадурскис подчеркнул, что к третьему чтению законопроекта ситуация может резко измениться, например, российская сторона может принять решение о прекращении поставок природного газа.

Идею Шадурскиса поддержал глава комиссии Кришьянис Фелдманс ("Консервативные"), который пояснил, что этот законопроект еще не вынесен на третье чтение, он не является срочным. Поэтому, если Министерство пожелает внести такое предложение позднее, в соответствии с регламентом Сейма, это будет возможно сделать, и депутаты комиссии его рассмотрят.

Как уже сообщалось, что министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение) заявил во вторник, 19 апреля, после заседания Кабинета министров, что правительство концептуально согласилось отказаться от российского природного газа и одобрило идею строительства СПГ-терминала в Латвии.

Витенбергс сообщил, что такую ​​норму планируется закрепить в Законе об энергетике.

Министр экономики пояснил, что наиболее вероятный срок отказа от российского гаха, который также обсуждался с эстонскими партнерами — 1 января следующего года.

Министр отметил, что такой шаг можно реализовать при условии открытия СПГ-терминала в Палдиски в Эстонии. Таким образом, страны Балтии станут первым регионом в Европе, полностью отказавшимся от российского природного газа.