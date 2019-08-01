Кримулдскую усадьбу продают за 3 миллиона евро

Знаменитую Кримулдскую усадьбу в Сигулде продают за 2,95 миллиона евро. Объявление о продаже появилось на портале City24.lv.

Объявление гласит, что площадь главного здания усадьбы — 2 735 квадратных метров. Здание трёхэтажное, есть подвал и веранда, откуда открывается вид на древнюю долину Гауи. Площадь земельного участка — 53 гектара, общая площадь усадебного комплекса — 7 000 квадратных метров.

Банк SEB предлагает тому, кто решит купить усадьбу, ипотечный кредит, по которому ежемесячно нужно будет выплачивать 9 908 евро.

Усадьба, принадлежащая князьям Ливенам, была построена в 1822 году. В 1921 году последний владелец усадьбы, Пауль Иван Ливен, был вынужден вместе с семьей эмигрировать из Латвии. С 1920 по 1924 года в Латвии проходила аграрная реформа, и усадьба перешла в собственность государства. Летом 1922 года Латвийский Красный Крест создал там первый Государственный костнотуберкулезный санаторий. С 1 июля 1991 года санаторий был перепрофилирован в санаторий для детей в возрасте от 3 до 14 лет с ортопедическими заболеваниями и нарушениями нервной системы.

В 2002 году была осуществлена приватизация предприятия, которое стало называться Rehabilitācijas centrs "Krimulda". Кроме того, в усадьбе есть апартаменты гостиничного типа, в которых останавливаются туристы.

Большинство зданий комплекса было построено между 1893 и 1902 годом. Это сам жилой дом, конюшня, хлев, овин и "швейцарский дом" с уникальной резьбой по дереву, один из редких сохранившихся домов пансионного типа, которые были характерны для Сигулды, Кримулды и Турайды в XIX веке.

Реабилитационный центр Krimulda в прошлом году работал с убытками — при обороте 615 650 евро убытки составили 22 177. Выгодополучатель предприятия — бизнесмен украинского происхождения Артур Ересько. Он президент многоотраслевой компании Grata, занимается недвижимостью, импортом, экспортом и российскими медиа. Когда-то он входил в совет Ogres komercbanka.