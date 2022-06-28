Куда пойти учиться? Составлен рейтинг лучших учебных заведений и программ по версии работодателей

Самые рекомендуемые латвийскими работодателями учебные заведения — Рижский технический университет (РТУ) и Рижский технический колледж. Таковы результаты опроса, проведенного Латвийской конфедерацией работодателей (ЛКРД) и порталом prakse.lv.

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Помимо РТУ, в топ-5 вузов по версии работодателей вошли также Латвийский университет (ЛУ), Латвийский сельскохозяйственный университет, Банковская высшая школа и бизнес-школа Turība.

Первое место в топе рекомендуемых работодателями образовательных программ занимает образовательная программа бакалавриата ЛУ "Информатика" (Datorzinātne).

Работодатели также рекомендуют выбирать программу РТУ "Информационные системы" (Datorsistēmas), программу Банковской высшей школы "Финансы" (Finanses), программу обучения Юридического колледжа "Право" (Tiesību zinātne) и программу обучения Стокгольмской школы экономики в Риге "Бакалавр в сфере экономики и бизнеса" (BSc in Economics and Business).

В топ-5 рекомендуемых колледжей включены Рижский технический колледж, Латвийский колледж культуры, Рижский строительный колледж, колледж Алберта и Юридический колледж.

Работодатели рекомендуют также такие профессиональные учебные заведения, как Рижский государственный техникум, Булдурскую среднюю школу садоводства, Огрский техникум, Рижскую среднюю школу торговли и Рижский техникум туризма и творческой индустрии.

В этом году при составлении топа свое мнение об учебных заведениях и учебных программах высказали 2681 работадатель.