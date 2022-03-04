Latvenergo закупила два тераватт-часа сжиженного природного газа

Оценив риски, связанные с российским вторжением в Украину, и в соответствии с постановлением правительства от 24 февраля этого года о пополнении запасов газа в целях национальной безопасности, Latvenergo в кратчайшие сроки закупило около двух тераватт-часов (ТВтч) газа для для обеспечения поставок продукции тепловых электростанций.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Заключенные договоры предусматривают поставку сжиженного природного газа в Клайпедский терминал и закачку газа в Инчукалнское подземное хранилище газа в апреле и мае. Природный газ будет поставляться из Норвегии, США и Катара. Закупленный объем газа обеспечит производство электроэнергии и тепла на тепловых электростанциях (ТЭЦ) Latvenergo для планового производственного режима в 2022 году, также предусмотрены запасы газа на случай возможного энергетического кризиса.

"Для того, чтобы все это удалось, работают и Conexus Baltic Grid, и Клайпедский терминал. Кроме того, можно увеличить пропускные мощности, чтобы направить их в Инчукалнс и Клайпедский порт, которые должны очень четко планировать свою работу, такой крупномасштабной ситуации еще не было", — отметил Delfi Bizness глава Latvenergo Мартиньш Чаксте.

Latvenergo информирует, что у концерна не заключены какие-либо существенные договорый с компаниями в России, Беларуси или Украине, которые могли бы оказать большое негативное влияние на деятельность в текущей ситуации. Дополнительное влияние на финансовые результаты Latvenergo может оказать общее ухудшение экономической ситуации.

Чаксте указывает, что в целом у Латвии сейчас есть запасы газа, а приток Даугавы в настоящее время может производить необходимую энергию, поэтому ТЭЦ может сейчас не работать. "В результате мы экономим на газе, который у нас есть в хранилищах, и есть договоры на будущее о поставках, когда запасы закончатся", — объяснил Чаксте.

Как уже сообщалось, министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение) проинформировал, что Latvenergo приобретет дополнительные запасы газа на международных биржах. В Инчукалнском газохранилище достаточные запасы газа, видимых признаков кризиса газоснабжения нет. Учитывая сегодняшнюю геополитическую ситуацию, Кабинет министров поддержал идею делегировать Latvenergo право закупки и хранения дополнительного газа. Сжиженный газ будет доставляться на Инчукалнское газохранилище через Клайпедский терминал.