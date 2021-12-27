Latvijas valsts meži возглавит Арнис Мелнис
Foto: LETA

В понедельник в должности нового председателя правления Latvijas valsts meži (LVM) утвержден член правления LVM Арнис Мелнис, работающий в руководстве предприятием с момента его основания в 1999 году.

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Правление утвердило нового председателя правления после того, как многолетний руководитель LVM Роберт Стрипниекс уволился с 31 декабря.

Мелнис ранее занимал должность члена правления LVM, был заместителем председателя правления и вице-президентом предприятия. Мелнис начал свою карьеру в лесном секторе в начале 1980-х, работая сначала в Ogres MRS (лесное хозяйство), а затем в Saldus MRS.

С 1991 по 1997 год Мелнис был исполнительным директором Silva, затем два года работал главным лесничим Государственной службы леса, а в 1999 году начал свою карьеру в LVM.

Стрипниекс с начала следующего года возглавит сельскохозяйственный кооператив Latraps.

В состав правления LVM входят также Янис Лапиньш, Гинтс Бумбиерис и Эдвин Закович.

Единственным владельцем LVM является государство.

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