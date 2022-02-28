Латвийская ассоциация торговцев призывает облегчить выдачу разрешений на работу для граждан Украины

Латвийская ассоциация торговцев призывает Кабинет министров блегчить выдачу разрешений на работу для граждан Украины и легализовать их пребывание в Латвии.

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Ассоциация призывает премьера Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") оказать всю возможную поддержку гражданам Украины, проживающим на территории Латвии, а также украинским беженцам из районов, где идут боевые действия.

По мнению ассоциации, в Латвии должно быть введено автоматическое продление разрешений на проживание и работу для граждан Украины, по крайней мере, до отмены военного положения на территории Украины. Также необходимо создать быстрый и упрощенный процесс трудоустройства для граждан Украины, а также легализовать проживание лиц, находящихся в Латвии без вида на жительство и разрешения на работу.

"Руководствуясь принципами человеческой солидарности, необходимо избежать ситуации, когда оставшиеся в Латвии украинцы будут вынуждены вернуться в раздираемую войной страну", — говорится в заявлении ассоциации.

Латвийская ассоциация торговцев также отмечает, что Латвийское агентство инвестиций и развития проводит опрос, чтобы выяснить готовность латвийских предпринимателей предлагать работу украинским беженцам. Но нужно еще создать единый сайт с конкретными предложениями работы для граждан Украины с возможностью подать заявку.

"Внедрение таких решений окажет реальную помощь беженцам, которые хотят работать, позволят гражданам Украины быстро акклиматизироваться и получить финансовую поддержку, способствуя при этом поддержке всей нашей экономики в эти непростые времена", — отмечает ассоциация.

Латвийская ассоциация торговцев, говоря о товарах, прозведенных в России, призывает торговцев оценивать, куда идут деньги от покупки этих товаров и не допускать, чтобы деньги уходили в Россию, что косвенно бы поддерживало продолжение боевых действий в Украина.