Латвийская компания Stenders разработала пластилиновое мыло

Латвийский производитель косметики и продуктов для ванны и душа Stenders разработал и начал продажу уникального в Европе пластилинового мыла, сообщает Skaties.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С началом пандемии Covid-19 весной 2020 года команда химиков разработала формулу уникального продукта. При мытье рук мыло сохраняет текстуру пластилина и одновременно выполняет функцию мыла. Такое мыло предназначено для детей: мытье рук становится более интересным процессом.

"Напряженная кризисная ситуация вынуждает взглянуть на вещи несколько иначе и заняться поиском новых решений. Например, для каких-то привычных вещей, которые не так приятны, например, мытья рук. Нам кажется, что детей надо не пугать или заставлять, их надо вдохновлять", - говорит руководитель продуктов Stenders Беате Дронка.

В интернет-магазине Stenders кусочек пластилинового мыла массой 105 г продается за 5,20 евро.