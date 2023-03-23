Летом из аэропорта "Рига" будет доступно 100 прямых направлений; появятся новые маршруты

В летнем летном сезоне, который начнется в воскресенье, 26 марта, из аэропорта "Рига" будет доступно 100 прямых направлений, в том числе 11 из них являются новыми рейсами, сообщили агентству LETA представители аэропорта.

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Из Риги будут доступны два совершенно новых направления — немецкий Гановер и Гданьск в Польше.

Авиакомпания airBaltic этим летом введет 10 новых направлений, а также увеличит частоту полетов по существующим летним маршрутам. С 15 апреля airBaltic будет летать два раза в неделю по маршруту Рига-Ганновер-Рига — с этим немецким городом у Риги до сих пор не было прямого авиасообщения. Начиная с мая дважды в неделю будут проводиться полеты в Порту и Бильбао, с начала апреля четыре раза в неделю — рейсы в Стамбул. Также в мае начнутся регулярные рейсы в Бухарест, Бургас, Белград, Тиват, Ереван и Баку несколько раз в неделю.

В свою очередь, с 28 марта ирландский лоукостер Ryanair начнет полеты из Риги в польский город Гданьск, с которым ранее не было прямого авиасообщения. Рейсы по этому маршруту запланированы три раза в неделю.

Греческая авиакомпания Aegean будет совершать рейсы по маршруту Рига-Афины два раза в неделю начиная с 19 мая.

Таким образом, в летнем сезоне 2023 года в аэропорту "Рига" будут работать 15 авиаперевозчиков. Планируется, что в первую полную неделю летнего расписания количество пассажирских рейсов увеличится более чем на 10% по сравнению с окончанием зимнего сезона и превысит 1000 пассажирских рейсов в неделю.

Председатель правления аэропорта Лайла Одиня заявила, что в летний сезон этого года Рига будет предлагать широкие возможности для путешественников из Латвии и стран Балтии и привлекательные стыковки для пассажиров, которые решат использовать Рижский аэропорт в качестве транзитного пункта.

"Благодаря многочисленным туристическим направлениям количество прямых пассажиров в аэропорту "Рига" приблизилось к уровню до пандемии, а количество транзитных пассажиров увеличат такие новые маршруты airBaltic, как Стамбул, Баку, Ереван", — отметила Одиня.

Она выразила удовлетворение тем, что аэропорт "Рига" получил международную оценку и начнет новый сезон как третий лучший аэропорт в Восточной Европе в рейтинге Skytrax, основанном на результатах голосования клиентов.

В аэропорту сообщили, что тщательно готовятся к летнему сезону и увеличению пассажиропотока. В настоящее время продолжается отбор сотрудников на примерно 40 вакансий. Также модернизирована система обработки багажа, что позволяет как усилить авиационную безопасность, так и увеличить пропускную способность по сортировке багажа в аэропорту.

Расписание летних рейсов обычно вступает в силу с переходом на летнее время, который в этом году происходит в ночь на 26 марта.