LIAA: Время пандемии поменяло отношение к путешествиям по Латвии

Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) организовало ряд кампаний, мотивируя местных путешественников открывать в Латвии популярные и менее известные туристические объекты. Представители туристической сферы признают: и хотя это лето не было таким же успешным, как прошлое, любая инициатива помогает встретить своего клиента и идет на пользу бизнесу.

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Этим летом LIAA привлек внимание к услугам местного туризма сразу несколькими акциями. Например, в июне организовал "Дни открытых дверей в деревне", в которых приняли участие 240 крестьянских хозяйств. В конце июля стартовала игра "Посмотри на Латвию крупным планом!", которая продлится до конца года, и "Дни домашних кафе", которые проходили в 33 населенных пунктах, а завершились в начале октября. Всего за время кампании в Латвии были созданы 448 pop-up домашних кафе, каждое из которых проработало один уик-энд. Этой акции удалось собрать более 21 тысячи гостей.

"Вемя пандемии привело к созданию прекрасной традиции — желанию открыть Латвию заново. Для многих это стало хорошей привычкой, которая, будем надеяться, продолжится. Мы хотим, чтобы путешественники активно использовали и местные услуги, вкладывали свои деньги в местные предприятия. До сих пор казалось само собой разумеющимся оставлять крупные суммы за рубежом, сейчас жители стали больше ценить то, что есть здесь, на месте", - рассказывает Инесе Ширава, директор Департамента по туризму LIAA.

Игра "Посмотри на Латвию крупным планом!", проведенная впервые, предлагала 16 маршрутов. в том числе по менее популярным объектам. В свою очередь, "Дни домашних кафе" проходят уже второй год. На несколько дней дворы хозяйств или места, которые ежедневно не связаны с предпринимательской деятельностью и услугами общепита, превращались в кафе. "Знаем, что некоторые даже преодолевают путь через всю страну, чтобы попасть в конкретное такое кафе", - говорит Инесе Ширава.

В игре "Посмотри на Латвию крупным планом!" в течение месяца приняли участие 200 команд, которые чаще всего выбирали окрестности Сигулды, Смилтене, Алсунги и Тервете. Туристические предложения имеются на любой вкус – природные исторические объекты, усадьбы и замки, прогулочные тропы и парки развлечений, новые открытия и гастрономические радости. Несколько примеров – очарование старинных вещей в музее Fazāni, живописные пейзажи, которые открываются со смотровой башни Циргалю, ракетно-ядерная база в Зелтини, познавательные экскурсии по музеям Рудольфа Блауманиса, братьев Каудзите и Карлиса Скалбе, возможность поучаствовать в мастерской по росписи фарфора, продегустировать и приобрести продукты из облепихи и кофе. Сыграть в такую игру бесплатно можно до конца года.



Новая привычка – путешествовать по Латвии

Пандемия помогла активизировать местных путешественников, так как до сих пор многие были скептически настроены относительно путешествий по Латвии. Многие предпочитали проводить отпуск за границей. Люди не следят за тем, как изменилось туристическое предложение с того момента, когда последний раз его использовали. "Для многих это была возможность обнаружить, что и в Латвии есть что видеть и чем заняться", - говорит Ширава.

В ближнем зарубежье и более дальних странах также поддерживается интерес к туристическому предложению Латвии, так как иностранный турист очень важен для отрасли. "О более серьезных путешествиях иностранцев по Латвии мы вновь смогли говорить после того, как в начале июля ввели цифровой сертификат. Поэтому активный сезон с точки зрения привлечения иностранных туристов в этом году стал сравнительно коротким. На данный момент мы обращаемся к путешественникам из Эстонии, Литвы и Польши, так как они могут быстрее остальных отреагировать и приехать. Продолжаем мероприятия и на наших традиционных зарубежных рынках: в Западной Европе, Скандинавских странах и других. В то же время конечно нельзя сравнивать нынешнее количество иностранных туристов с тем, что было до пандемии, большая осторожность со стороны путешественников сохраняется и сейчас", - пояснет представитель LIAA.

Чтобы побудить жителей путешествовать по Латвии в осенне-зимний период, LIAA запустила кампанию по продвижению местного туризма под названием #ārgājis. Идея кампании – пригласить всех жителей Латвии присоединиться к движению #ārgājis и использовать это время, чтобы ознакомиться с предложениями латвийской туристической индустрии в разные времена года.

Цель кампании – уменьшить последствия кризиса, вызванного пандемией Covid-19 в туристическом секторе, путем повышения интереса населения к латвийским туристическим продуктам и услугам. Кампания началась в конце сентября и продлится весь осенний и зимний сезон. В рамках кампании особо будут акцентированы характерные для сезона туристические объекты, призывая посетить как природные, так и другие туристические объекты.

У сельских путешественников меняются требования

"Были предприятия, у которых дела этим летом шли очень хорошо. У других сезон был менее успешным. В целом активное время года не было таким же хорошим как прошлым летом – на это повлияла возможность путешествовать за границу, часть платежеспособных экономически активных жителей не только из Латвии, но и соседних стран, могли отправиться в отпуск за рубеж", - констатирует Аснате Зиемеле, председатель правления Латвийской ассоциации сельского туризма Lauku ceļotājs.

Этим летом дела шли хорошо у тех предприятий, у которых кемпинги и модные нынче глэмпинги, которые могли принимать семьи с детьми, рыбаков и других. Несколько новых идей: возможность ночевать в стоге сена, в стеклянном доме и др., объекты, которые хорошо выглядят в Инстаграме привлекают внимание, особенно молодых путешественников. Организаторы свадеб наконец смогли провести торжества для тех, кто уже два года его откладывал. Очень популярны были морские и лесные тропы, то есть длинные пешеходные маршруты. Было много клиентов, которые нашли своих хозяев и снимали место не только на все лето, но даже на год. Хорошо все складывалось у тех, кто серьезно готовился к сезону, учитывал все ограничения, приспособился к ним, вакцинировал себя и работников.

Хуже дела шли у организаторов крупных, корпоративных мероприятий и организаторов спортивных игр. Нынешнюю ситуацию хорошо иллюстрируют слова одного из предпринимателей: из 25 спортивных игр, заявленных на лето, состоялись всего две, к тому же с гораздо меньшим числом участников. "Успех бизнеса – в руках самих же предпринимателей. Все зависит от того, что хозяин сможет предложить, так как путешественники особенно ценят, когда все услуги можно получить в одном месте: питание два раза в день, баня, СПА и т.д. Сейчас в сельской местности почти негде поесть, так как многие предприятия общепита после снятия ограничений так и не возобновили работу. За это время отрасль потеряла очень много работников, особенно это касается услуг питания. Собственно, потому и "Дни домашних кафе" оказались очень успешной идеей и даже необходимостью", - говорит А. Зиемеле.

"Произошло много изменений: нужно жить с ограничениями и неясностью, невозможно планировать бизнес, нужно быть готовым приспосабливаться. Путешественники отказываются, меняют даты, не вносят авансы, позволяющие предпринимателям быть уверенными, что клиент будет. Этим летом отрасль не накопила жирок, он потрачен. Новая налоговая политика не помогает, а тот факт, что осенью и зимой - неактивный сезон говорит о том, что работу придется ограничивать еще больше. Особенно остро это чувствуют маленькие предприятия. Инвестиций в отрасль этим летом не было, хозяева своими силами пытались вносить улучшения. Зимний сезон выглядит очень сложным", - признает А. Зиемеле. Она надеется на более широкий охват вакцинации и то, что ситуация "устаканится". Это будет время индивидуальных путешественников, поэтому А. Зиемеле призывает и в дальнейшем отдыхать на выходных и в свободные дни на селе, а также хвалит поддерживаемые государством инициативы по развитию туризма, которые показали хорошее сотрудничество с отраслью.

Предпринимательница не теряет оптимизма

Гостевой дом Mauriņi в Сигулдском крае ориентируется на большие массовые мероприятия (корпоративные мероприятия: семинары, спортивные игры и т.д.), обеспечивая как ночлег, так и питание, по крайней мере, 70 гостям. Мара Земдега, хозяйка гостевого дома, признает, что попала в число тех, кого затронула пандемия Covid. "Нужно сказать спасибо, что государство о нас заботится, так как во время пандемии благодаря тому, что платим налоги, мы пережили нормально. Этим летом жизнь, разумеется, не была такой, как в прошлые годы, когда, например, каждое лето на почти два месяца мы принимали большую группу – участников Московской языковой школы London Gates, которых размещали на ночлег, кормили как у себя, так и в ближайших гостевых домах. Это был большой денежный поток и хорошие доходы. Нынешние масштабы несопоставимы, но мы не ноем", - говорит она.

Гостевой дом участвовал в "Днях домашних кафе", причем из заявленных 30 гостей приехало наполовину больше. Это дало понять, что возможно, цены нужно повысить, и можно заняться и такого рода деятельностью. В этом году у Mauriņi был активный свадебный сезон и уже наблюдается большой интерес к следующему лету, со стороны брачующихся почти все резервировано. "Предпринимателю в эти времена приходится приспосабливаться и рисковать. Балансирует каждый: не только мы, но также магазины и театры, которым приходится гораздо сложнее. Конечно, хотелось бы, чтобы было лучше, но особо жаловаться я тоже не хочу", - говорит хозяйка гостевого дома.