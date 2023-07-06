Lido обеспечит питание волонтеров Праздника песни

Предприятие общественного питания АО Lido обеспечит питанием волонтеров Праздника песни и танца, выдав в целом 8000 порций, сообщили в компании.

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По словам представителей Lido, питание для волонтеров — это вклад и поддержка праздника со стороны предприятия.

Процесс раздачи обедов организован так, чтобы проходить как можно ближе к местам, где находятся волонтеры, и не создавать толпы. Количество приемов пищи планируется в зависимости от загруженности волонтера и продолжительности ежедневной работы.

Добровольцам, работающим в центре Риги, Lido предоставляет талоны на питание в любом из своих заведений, а на более удаленных объектах, таких как Межапарк, стадион Daugava и Arena Rīga, волонтерам доставляют обеденные комплекты.

Lido планирует доставить волонтерам на места проведения праздника более 1120 литров супа, 160 килограммов хлеба, а также картофель, мясо и другие ингредиенты блюд.

Как сообщалось, во вторник участники Праздника песни провели час и 40 минут, а то и больше, в очереди за обедом в Межапарке, где проходила репетиция праздничного концерта. Как заявила Латвийскому радио руководитель по связям с общественностью Праздника песни и танца Инга Васильева, вторник был первым днем ​​репетиций в Межапарке, и за четыре часа нужно было накормить около 14 000 человек. Организаторы праздника обещают решить проблему огромных очередей за питанием.