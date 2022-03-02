Линкайтс призывает предпринимателей заявить, что суда, имеющие отношение к России, нежелательны в портах Латвии
Foto: LETA

Министр сообщения Талис Линкайтс (Новая консервативная партия) призывает представителей портов и предпринимателей критически оценить, с какими предприятиями сотрудничать и какие суда обслуживать, и четко заявить, что суда, связанные с Россией, нежелательны в латвийских портах. Об этом сообщила советница министра по вопросам коммуникации Майя Рена.

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Латвия вместе с другими странами Европейского союза рассматривает возможность ограничения использования территориальных вод стран ЕС российскими судами. В среду Линкайтс встретился с руководством Латвийской ассоциации стивидорных компаний, крупных портов и Latvijas dzelzceļš, чтобы обсудить влияние вторжения Россию в Украину и наложенных на Россию санкций на отрасль транзита и логистики.

Линкайтс заявил, что и в этом случае важно, чтобы решение принималось совместно всеми странами, поскольку индивидуальные ограничения одной страны не возымеют должного эффекта. "Только общая политика позволит достичь нашей общей цели — международной изоляции России и максимального воздействия санкций", — заявил министр сообщения.

Министр выразил благодарность Латвийской ассоциации стивидорных компаний за выражение резкого осуждения массированной атаки России на Украину и поддержки стремлению Украины вступить в ЕС. На этой неделе ассоциация заявила в открытом письме министру, что порты являются объектом критической инфраструктуры и что отрасль готова обеспечить диверсификацию энергетических грузов с Запада и позаботиться о безопасности портов. С 2014 года отрасль активно работает над переходом к "умной" реиндустриализации и диверсификации и готова развиваться дальше, при государственной поддержке увеличивая объемы производства возобновляемой энергии.

Ассоциация также выражает готовность обеспечить оперативную кризисную коммуникацию в отрасли и разработать план развития необходимой критической инфраструктуры, а также план дополнительных альтернативных инвестиций, которые способствовали бы энергетической независимости и безопасности латвийской экономики.

Министр и бизнесмены сошлись во мнении, что в нынешней меняющейся геополитической ситуации важен оперативный обмен информацией и быстрое решение проблем совместными усилиями. Также важно сотрудничество с министерствами экономики и иностранных дел, говорит советница министра по вопросам коммуникации.

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