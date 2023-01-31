Лоукостер Ryanair сокращает маршруты из Вильнюса и Таллина. Какие планы у компании в Риге?

На прошлой неделе авиакомпания Ryanair заявила, что упраздняет два маршрута из Вильнюса, еще на 11 самолеты будут курсировать реже. Так авиаперевозчик отреагировал на решение Вильнюсского аэропорта повысить сборы. По словам эксперта, это решение аэропортов скажется на ценах авиабилетов. Delfi Бизнес узнал, возможны ли подобные изменения и в аэропорту Rīga.

Вильнюсский аэропорт поднял цены на 28%, в итоге Ryanair на 30% сокращает расписание полетов из Вильнюса на лето 2023 года – упраздняет два рейса, а на 11 самолеты будут летать реже, пишет издание www.delfi.lt.

"Delfi Бизнес" выяснил: